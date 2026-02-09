logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Holanđanin iz Aston Vile postao heroj Rome: Donjel Malen srušio Kaljari

Holanđanin iz Aston Vile postao heroj Rome: Donjel Malen srušio Kaljari

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Roma se u posljednjem meču 24. kola Serije A vratila na pobjednički kolosijek!

Donijel Malen Izvor: Gino Mancini/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Poslije remija sa Milanom (1:1) i poraza u Udinama (1:0), tim Đam Pjera Gasperinija u ponedjeljak je zabilježio 15. prvenstveni trijumf i bodovno se izjednačio sa Juventusom na četvrtom mjestu na tabeli, koje direktno vodi u Ligu šampiona.

ROMA - JUVENTUS 2:0 (1:0)

Apsolutno najzaslužniji za nova tri boda Rimljana bio je holandski napadač Donjel Malen, dvostruki strijelac koji je na "Olimpik" stigao ove zime na pozajmicu iz Aston Vile.

"Vučica" je od starta utakmice preuzela inicijativu i opasno u nekoliko navrata zaprijetila gostima sa Sardinije, ali je do prednosti stigla u 25. minutu.

Tada je Đanluka Manćini uposlio Malena, koji je lijepo prošao po desnoj strani i ušao u kazneni prostor, a onda majstorski "potkopao" loptu preko golmana Elija Kaprilea - 1:0.

Mogao je Holanđanin 10 minuta kasnije da udvostruči prednost nakon novog centaršuta Manćinija kada je nadskočio dvojicu u kaznenom prostoru i glavom šutirao za malo iznad prečke gostujućeg gola.

Gasperinijevi fudbaleri su dominirali i u nastavku, sardinijska ekipa nijednom nije ozbiljnije zaprijetila srpskom golmanu Miletu Svilaru, pa su u 65. minutu definitivno riješili pitanje pobjednika.

Ponovo je junak Rimljana bio Holanđanin Malen, koji se odlično snašao u petercu i između dvojice igrača Kaljarija poslao loptu u mrežu - 2:0. Veliki dio zasluga za drugi gol idu na "dušu" i Zekiju Čeliku, koji je sjajno prošao po desnoj strani i uputio upotrebljiv centaršut.

Kaljari je u 79. minutu prvi put kreirao kakvu-takvu priliku, tačnije Ibrahim Sulemana je odapeo projektil sa 20-ak metara koji je okrznuo gornji dio prečke Rominog gola. Tek tada su učenici Fabija Pizakanea počeli da igraju, pa su nekoliko minuta kasnije promašili još jednu stopostotnu šansu. Ipak, kasno buđenje nije bilo dovoljno da izbjegnu 10. poraz u sezoni. 

Tradicionalno, Roma rijetko gubi na "Olimpiku" od Kaljarija, a posljednji put se to dogodilo prije 13 godina kada je bilo 2:4 za goste, što je koštalo posla tadašnjeg trenera Zdenjeka Zemana, inače nekadašnjeg stratega Crvene zvezde.


Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Roma Kaljari Serija A

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC