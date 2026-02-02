logo
Runjaić nadmudrio Gasperinija: Roma posrće, "vučica" doživjela već osmi prvenstveni poraz

Runjaić nadmudrio Gasperinija: Roma posrće, "vučica" doživjela već osmi prvenstveni poraz

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nakon 23. kola Serije A, Roma više nije na poziciji koja vodi u Ligu šampiona, što je primarni cilj rimskog kluba ove sezone.

Đan Pjero Gasperini i Kosta Runjaić Izvor: Mattia Radoni/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Roma je doživjela već osmi poraz u Seriji A, a bolji od "vučice" večeras je bio Udineze.

Kosta Runjaić postavio je odličnu taktiku i u potpunosti nadmudrio iskusnog Đan Pjera Gasperinija, čiji tim za 90 minuta nije napravio nijednu ozbiljnu šansu.

Paklen ritam utakmica potpuno je slomio rimski sastav, koji kuburi sa velikim brojem povrijeđenih igrača. Najviše se to odrazilo na napadačku liniju, koja je već dugo bez povrijeđenih Artema Dovbika, Evana Fergusona, a zatim i Paula Dibale i Stefana el Šaravija. "Bolnica" u Romi nedavno je dobila još jednog člana, s obzirom na to da je Manu Kone, Romin najbolji igrač ove sezone, takođe povrijeđen i neće ga biti skoro mjesec dana.

Iskoristio je to Udineze i slavio na "Friuliju" minimalnim rezultatom 1:0. Bio je domaćin daleko bolji, a ubjedljiviji poraz Rome spriječio je odlični Mile Svilar. Branio je srpski čuvar mreže sve što je mogao, ali šut Jirgena Ekelenkampa iz slobodnog udarca u 49. minutu nije mogao da odbrani. Lopta je pogodila Donijela Malena u živom zidu, prevarila Svilara i završila u mreži Rome.

Poslije ovog poraza, već osmog prvenstvenog, Roma je "skliznula" na petu poziciju, koja ne vodi u Ligu šampioan, što je primarni cilj u sezoni. Na četvrtoj poziciji sada je sve bolji Juventus, koji hvata formu i sve je bliži samom vrhu tabele.



Standings provided by Sofascore

