Prekid u Seriji A: Navijači Intera bakljom pogodili golmana Kremonezea (VIDEO)

Srećom, meč je nastavljen nakon kratkotrajnog prekida.

Izvor: Screenshot

Lider Serije A Inter dominirao je u Kremoni i veoma lako stigao do dva gola prednosti protiv Kremonezea. Već u prvih 45 minuta "nerazuri" su pokazali nadmoć, postigli dva gola, a mogli su još toliko, pa pitanje pobjednika ni u jednom trenutku nije bilo sporno.

Sjajan gol glavom za vođstvo gostiju postigao je Lautaro Martinez, inače 13. u sezoni, pa je Argentinac ubjedljivo najbolji strijelac italijanskog prvenstva. Odličnu igru gostiju drugim golom krunisao je Pjotr Zjelinski, nakon pola sata igre.

Ipak, ono što je obilježilo ovu utakmicu je detalj iz 49. minuta. Nakratko je tada meč u Kremoni bio prekinut. Gostujući navijači, smješteni iza gola Kremonezea, pogodili su bakljom golmana domaćih Emila Audera.

Srećom, izbjegnut je veći incident, a Audera je prošao bez povrede, pa je nakon kratke pauze susret nastavljen.

Pogledajte taj trenutak:

The moment Audero got hit by a flare in the Cremonese - Inter gamepic.twitter.com/kv7mlA6aEO — Uncle Sharma ️ (@RSharmzz)February 1, 2026

Jedan od prvih koji je dotrčao do Audera bio je Lautaro Martinez, sa velikom zabrinutošću na licu. Istu zabrinutost imali su i svi ostali igrači na terenu. Sudija Felipe Masa nakratko je prekinuo igru, pustio je na teren medicinski tim Kremonezea, dok su pojedini igrači Intera i lično Kristijan Kivu tražili od svojih navijača da se smire. Srećom, Audero se ubrzo pridigao. Rekao je sudiji da ne čuje na jedno uvo, ali da može da nastavi da igra.

Sudija je potom dozvolio nastavak utakmice, ali se sada postavlja pitanje kakva kazna očekuje Inter.

Prema Sportskom pravosudnom kodeksu Fudbalskog saveza Italije (FIGC), klub je odgovoran za ponašanje svojih navijača tokom zvaničnih utakmica, bez obzira na to ko je konkretno izvršio djelo. Odgovornost snosi sam klub ako se incident dogodi tokom utakmice. Sportski sudija izriče novčane kazne klubovima čiji navijači bacaju petarde, dimne bombe ili druga pirotehnička sredstva na teren ili prema osobama. Iznos kazne varira u zavisnosti od težine incidenta i okolnosti, često uz olakšavajuće okolnosti predviđene Kodeksom.

Ako petarda eksplodira u blizini igrača, kao u ovom slučaju, kazna može biti stroža u pogledu visine novčane kazne. U veoma teškim slučajevima, pored novčanih kazni, mogu se razmatrati i dodatne mjere poput zabrane igranja na stadionu, zatvaranja pojedinih sektora, kao i eventualno strožih sankcija ako se incidenti ponavljaju ili dovedu do nasilja.

Do kraja se rezultat nije mijenjao. Igrači Intera zadovoljni stečenim vođstvom iz prvog dijela nisu previše rizikovali, dok su fudbaleri Kremonezea najbolju priliku imali u 84. minutu, kada je Alesio Zerbin pogodio stativu.

Inter je ovim trijumfom stigao do 55. boda, pa sada ima osam više od gradskog rivala Milana, koji tek treba da odigra svoj meč 23. kola protiv Bolonje. Ovaj meč na programu je u utorak od 20.45.