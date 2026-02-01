logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Juventus se prošetao kroz Parmu: Četiri gola "stare dame" za četvrto mjesto u Seriji A

Juventus se prošetao kroz Parmu: Četiri gola "stare dame" za četvrto mjesto u Seriji A

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Dva od četiri gola "bjankonera" postigao je štoper Gleison Bremer.

Juventus, Gleison Bremer Izvor: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Izuzetno raspoloženi bili su fudbaleri Juventusa na kultnom stadionu "Enio Tardini" u Parmu, gdje su porazili istoimenog domaćina rezultatom 4:1 (2:0).

"Stara dama" u potpunosti je kontrolisala susret protiv autsajdera u 23. kolu Serije A, a dva od četiri gola postigao je defanzivac gostiju Gleison Bremer. Preostala dva djelo su Vestona Mekenija i Džonatana Dejvida. Jedini gol za domaće u stvari je bio autogol Andree Kambijaza.

Nekih pola sata večeras je dobio i Filip Kostić, koji je u 65. minutu zamijenio Fransiska Konseisaa.

Ovim trijumfom Juventus je od Rome preuzeo četvrtu poziciju, s tim da "vučica" svoj meč ove runde igra sutra od 20.45 protiv Udinezea.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Parma Juventus

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC