Juventus se prošetao kroz Parmu: Četiri gola "stare dame" za četvrto mjesto u Seriji A

Dva od četiri gola "bjankonera" postigao je štoper Gleison Bremer.

Izvor: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Izuzetno raspoloženi bili su fudbaleri Juventusa na kultnom stadionu "Enio Tardini" u Parmu, gdje su porazili istoimenog domaćina rezultatom 4:1 (2:0).

"Stara dama" u potpunosti je kontrolisala susret protiv autsajdera u 23. kolu Serije A, a dva od četiri gola postigao je defanzivac gostiju Gleison Bremer. Preostala dva djelo su Vestona Mekenija i Džonatana Dejvida. Jedini gol za domaće u stvari je bio autogol Andree Kambijaza.

Nekih pola sata večeras je dobio i Filip Kostić, koji je u 65. minutu zamijenio Fransiska Konseisaa.

Ovim trijumfom Juventus je od Rome preuzeo četvrtu poziciju, s tim da "vučica" svoj meč ove runde igra sutra od 20.45 protiv Udinezea.



