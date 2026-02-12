logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal u Realu: Zvijezde zlostavljaju naslednika Luke Modrića

Skandal u Realu: Zvijezde zlostavljaju naslednika Luke Modrića

Izvor mondo.rs
0

Mladi turski fudbaler Arda Guler trpi mobing u Real Madridu, tvrdi njegov mentor.

Arda Guler trpi mobing saigrača u Realu Izvor: Bagu Blanco / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

Žestoke optužbe stižu iz Turske na račun fudbalera Real Madrida. U svlačionici kraljevskog kluba već neko vrijeme vlada haos, a sve je počelo, čini se, nakon odlaska Luke Modrića. Nije mogao da Ćabi Alonso da se izbori sa "bubicama" najvećih zvijezda, a one nisu prešle granicu samo u odnosu sa trenerima, već i sa mlađim saigračima.

Kako tvrdi Serhat Pekmerdži, mentor turskog igrača Arde Gulera, mladi fudbaler trpi mobing u Realu. Njegov intervju za "Sport Digitale" je daleko odjeknuo, a prenijela ga je i španska "Marka".

On je Gulera još dok je bio junior doveo u Fenerbahče i bio mu mentor od 14. godine. Stoga, nije želio da prećuti nepravdu koja se dešava jednom od najvećih talenata Evrope.

"Bez obzira na činjenicu da je Real Madrid mega klub, Arda Guler se suočava sa mobingom. Nije da mi se lično žalio, ali znao je da će se to desiti. Rekao sam mu da bude strpljiv", rekao je Pekmezdži i dodao:

"Maltretiranje dolazi od saigrača. Postoji grupa fudbalera koji nisu u stanju da prihvate Ardu. Nažalost, to su igrači veoma izraženog ega. Arda je strpljiv i svjestan mladić, ali se čak i on pobunio pitajući se 'zašto uvijek ja'".

Nakon odlaska Ćabija Alonsa svima je bilo jasno da u Realu nije sve kako treba... "Klop je već pričao da neki igrači moraju da napuste Madrid kako bi on došao u taj klub. Zbog toga je otišao i Ćabi Alonso", osvrnuo se Pekmezdži.

Nasljednik Luke Modrića

Mladi Arda ove sezone već ima 35 utakmica za Real Madrid, uz učinak od tri pogotka i čak 12 asistencija, ali je očigledno došao u najveći klub na svijetu u jako lošem momentu. Turčin je stigao u Madrid u ljeto 2024. godine, u transferu vrijednom 20 miliona evra i mnogi ga vide kao nasljednika Luke Modrića.

Upravo je Hrvat na oproštaju od Reala predočio ljudima u upravi o kakvom se biseru radi. "Taj dečko je genijalac, uz malo sreće postaće legenda ovog kluba", pisalo je u pismu slavnog vezsite.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Real Madrid fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC