Skandal u Realu: Zvijezde zlostavljaju naslednika Luke Modrića

Mladi turski fudbaler Arda Guler trpi mobing u Real Madridu, tvrdi njegov mentor.

Izvor: Bagu Blanco / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

Žestoke optužbe stižu iz Turske na račun fudbalera Real Madrida. U svlačionici kraljevskog kluba već neko vrijeme vlada haos, a sve je počelo, čini se, nakon odlaska Luke Modrića. Nije mogao da Ćabi Alonso da se izbori sa "bubicama" najvećih zvijezda, a one nisu prešle granicu samo u odnosu sa trenerima, već i sa mlađim saigračima.

Kako tvrdi Serhat Pekmerdži, mentor turskog igrača Arde Gulera, mladi fudbaler trpi mobing u Realu. Njegov intervju za "Sport Digitale" je daleko odjeknuo, a prenijela ga je i španska "Marka".

On je Gulera još dok je bio junior doveo u Fenerbahče i bio mu mentor od 14. godine. Stoga, nije želio da prećuti nepravdu koja se dešava jednom od najvećih talenata Evrope.

"Bez obzira na činjenicu da je Real Madrid mega klub, Arda Guler se suočava sa mobingom. Nije da mi se lično žalio, ali znao je da će se to desiti. Rekao sam mu da bude strpljiv", rekao je Pekmezdži i dodao:

"Maltretiranje dolazi od saigrača. Postoji grupa fudbalera koji nisu u stanju da prihvate Ardu. Nažalost, to su igrači veoma izraženog ega. Arda je strpljiv i svjestan mladić, ali se čak i on pobunio pitajući se 'zašto uvijek ja'".

Nakon odlaska Ćabija Alonsa svima je bilo jasno da u Realu nije sve kako treba... "Klop je već pričao da neki igrači moraju da napuste Madrid kako bi on došao u taj klub. Zbog toga je otišao i Ćabi Alonso", osvrnuo se Pekmezdži.

Nasljednik Luke Modrića

Mladi Arda ove sezone već ima 35 utakmica za Real Madrid, uz učinak od tri pogotka i čak 12 asistencija, ali je očigledno došao u najveći klub na svijetu u jako lošem momentu. Turčin je stigao u Madrid u ljeto 2024. godine, u transferu vrijednom 20 miliona evra i mnogi ga vide kao nasljednika Luke Modrića.

Upravo je Hrvat na oproštaju od Reala predočio ljudima u upravi o kakvom se biseru radi. "Taj dečko je genijalac, uz malo sreće postaće legenda ovog kluba", pisalo je u pismu slavnog vezsite.