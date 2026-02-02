logo
Katastrofa za Real Madrid: Povrijedio se Belingem, evo koliko važnih mečeva propušta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Igrač Real Madrida Džud Belingem doživio je povredu

Džud Belingem Izvor: Maciej Rogowski Photo/Shutterstock

Engleski reprezentativac i jedan od najboljih fudbalera Real Madrida Džud Belingem se povrijedio. Poznato je da će odsustvovati sa terena oko mjesec dana zbog povrede mišića lijeve noge, tvrde španski mediji.

Belingem je zadobio povredu zadnje lože u nedjelju, tokom 22. kola La Lige protiv Rajo Valjekana (2:1) i morao je da napusti teren već u 10. minutu utakmice. Prema navodima iz kluba, osjetio je bol u butini dok je trčao za loptom, a dok je napuštao teren bilo je jasno da se muči dok hoda. Ovo je veliki problem za Real Madrid s obzirom na to da je došla u najlošijem trenutku za "kraljevski klub", odnosno u momentima kada se "lomi" sezona u oba takmičenja (Liga šampiona i La liga). Počev od gostovanja Valensiji naredne nedjelje.

Sjajni, ali i često kompromitovani vezista je zbog povrede ramena koju je zadobio na Svjetskom klupskom prvenstvu propustio i početak sezone. Belingem će izostati sa najmanje pet narednih mečeva Reala, uključujući i duele plej-ofa Lige šampiona protiv Benfike.

Takođe, Real trenutno "juri" Barselonu na tabeli La lige, pošto se nalazi na drugoj poziciji sa 54 bodova, dok klub iz Katalonije ima 55. Realov skor u domaćem šampionatu iznosi 17 pobjeda, tri remija i dva poraza, te će naredni period biti vrlo važan za ovaj tim koji je u nedjeljama za nama prolazi kroz težak period - odlazak trenera, negodovanje navijača, nezadovoljstvo igrača. 

Ove sezone engleski vezista odigrao je 28 utakmica u svim takmičenjima, postigao šest golova i upisao četiri asistencije.

Real Madrid Džud Belingem povreda

