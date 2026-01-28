logo
Murinjovo čudo za sva vremena i partija karijere Aleksandra Stankovića: Noć Lige šampiona koja će se dugo pamtiti

Autor Haris Krhalić
0

Ispod crte za Top 8 ostali šampion i vicešampion, PSŽ i Inter, ali i Real, Njukasl, Atletiko...

Liga šampiona rezultati zadnjeg kola Izvor: Valter Gouveia / Zuma Press / Profimedia

Veče odluke u Ligi šampiona je završeno!

Ovo su konačni rezultati, zaključno sa pobjedom Benfike protiv Real Madrida 4:2, golom golmana Anatolija Trubina u 90'+8 minutu. Taj rezultat prebacio je ekipu Žozea Murinja preko crte za plasman u plej-of i gurnuo Real Madrid ispod crte za Top 8, što znači da će "kraljevski klub" morati na žrijeb i u dodatni dvomeč plej-ofa za ulazak u osminu finala.

Na tom žrijebu biće i Briž, isključivo zahvaljujući Aleksandru Stankoviću. Srpski biser, sin Dejana Stankovića, namjestio je dva gola, a jedan i dao u pobjedi Belgijanaca protiv Olimpik Marseja, 3:2. Prošle nedjelje je asistirao u Ligi šampiona, tokom vikenda je bio dvostruki strijelac u Belgiji, a sada je postao heroj pobjede sezone Briža, za ulazak u nokaut fazu i za svoju dodatnu afirmaciju.

  • Ajaks - Olimpijakos 1:2
  • Arsenal - Kairat 3:2
  • Atletik Bilbao - Sporting 2:3
  • Atletiko Madrid - Bode Glimt 1:2
  • Barselona - Kopenhagen 4:1
  • Bajer - Viljareal 3:0
  • Benfika - Real Madrid 4:2
  • Dortmund - Inter 0:2
  • Briž - Marsej 3:0
  • Ajntraht - Totenhem 0:2
  • Liverpul - Karabag 6:0
  • Mančester siti - Galatasaraj 2:0
  • Monako - Juventus 0:0
  • Napoli - Čelsi 2:3
  • Pafos - Slavija Prag 4:1
  • PSŽ - Njukasl 1:1
  • PSV - Bajern 1:2
  • Union - Atalanta 1:0



Standings provided by Sofascore

