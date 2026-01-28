Murinjovo čudo za sva vremena i partija karijere Aleksandra Stankovića: Noć Lige šampiona koja će se dugo pamtiti

Ispod crte za Top 8 ostali šampion i vicešampion, PSŽ i Inter, ali i Real, Njukasl, Atletiko...
Veče odluke u Ligi šampiona je završeno!
Ovo su konačni rezultati, zaključno sa pobjedom Benfike protiv Real Madrida 4:2, golom golmana Anatolija Trubina u 90'+8 minutu. Taj rezultat prebacio je ekipu Žozea Murinja preko crte za plasman u plej-of i gurnuo Real Madrid ispod crte za Top 8, što znači da će "kraljevski klub" morati na žrijeb i u dodatni dvomeč plej-ofa za ulazak u osminu finala.
Na tom žrijebu biće i Briž, isključivo zahvaljujući Aleksandru Stankoviću. Srpski biser, sin Dejana Stankovića, namjestio je dva gola, a jedan i dao u pobjedi Belgijanaca protiv Olimpik Marseja, 3:2. Prošle nedjelje je asistirao u Ligi šampiona, tokom vikenda je bio dvostruki strijelac u Belgiji, a sada je postao heroj pobjede sezone Briža, za ulazak u nokaut fazu i za svoju dodatnu afirmaciju.
- Ajaks - Olimpijakos 1:2
- Arsenal - Kairat 3:2
- Atletik Bilbao - Sporting 2:3
- Atletiko Madrid - Bode Glimt 1:2
- Barselona - Kopenhagen 4:1
- Bajer - Viljareal 3:0
- Benfika - Real Madrid 4:2
- Dortmund - Inter 0:2
- Briž - Marsej 3:0
- Ajntraht - Totenhem 0:2
- Liverpul - Karabag 6:0
- Mančester siti - Galatasaraj 2:0
- Monako - Juventus 0:0
- Napoli - Čelsi 2:3
- Pafos - Slavija Prag 4:1
- PSŽ - Njukasl 1:1
- PSV - Bajern 1:2
- Union - Atalanta 1:0
Standings provided by Sofascore