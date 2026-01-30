logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Kakav žrijeb Lige šampiona: Real Madrid može odmah da se osveti Žozeu Murinju!

Kakav žrijeb Lige šampiona: Real Madrid može odmah da se osveti Žozeu Murinju!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Danas je u Nionu održan žrijeb šesnaestine finala Lige šampiona i dobili smo sjajne parove.

žrijeb Lige šampiona 1/16 finala Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Ove nedelje završena je spektakularna grupna faza Lige šampiona i vidjeli smo da do posljednjeg trenutka nismo bili sigurni ko će proći dalje, pa je tako Benfika u 98. minutu uspjela da se "ugura" među 24 ekipe - i da istovremeno Real Madrid izbaci iz najboljih osam.

Upravo ova dva kluba opet su "ukrštena" na žrijebu koji je danas održan u Nionu, tako da ćemo vidjeti da li će "kraljevski klub" uspjeti da se osveti Žozeu Murinju.

Evo svih parova šesnaestine finala Lige šampiona koji se igraju već 17. i 18. februara, odnosno 24. i 25. revanši:

Benfika - Real Madrid
Bode Glimt - Inter
Monako - PSŽ
Karabag - Njukasl
Juventus - Galatasaraj
Klub Briž - Atletiko Madrid
Atalanta - Borusija Dortmund
Olimpijakos - Bajer Leverkuzen

(MONDO)

