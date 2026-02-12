Gasi se nekadašnji učesnik Superlige Srbije? Dug preko 100.000 evra, kaznio ih i FSS

Veliki finansijski problemi godinama se talože u Inđiji, pa je klub sada na rubu egzistencije.

Drugi dio sezone u Srpskoj ligi grupa Vojvodina trebalo bi da počne prve subote u martu, a prije nego što igrači istrče na teren u trećeligaškom društvu sprska javnost možda će dobiti i veoma tužne vijesti iz Inđije. Kako se može čuti, pred gašenjem je fudbalski klub Inđija.

Nekadašnji superligaš i jedan od klubova sa najzvučnijim imenom u ovoj grupi trećeg ranga već duži niz godina bori se sa finansijskim problemima. Sada je dug Inđije oko 100.000 evra, a čini se da čelnici taj novac ne mogu da pronađu. Posao im dodatno otežava suspenzija Fudbalskog saveza Srbije, zbog koje klub ne može da licencira nove igrače za proljećni dio sezone u kojem Inđiju - ako se bude takmičila - čeka grčevita borba za opstanak.

Kako MONDO saznaje, lokalne vlasti i dalje se dvoume da li bi, u kolikoj mjeri i na koji način trebalo finansirati fudbalski klub Inđija, odnosno pomoći mu da u ovom trenutku izbjegne gašenje. Lokalna samouprava svakako izdvaja određene novčanu svotu za funkcionisanje Inđije, ali je problem što "sljedovanje" za 2026. godinu u ovom trenutku klubu nije dovoljno. Pretpostavlja se da je dug kluba značajno veći, a da određeni povjerioci samo iz poštovanja prema nekadašnjem učesniku Superlige još nisu pokucali na vrata i zatražili svoj novac. U slučaju da se to desi, lokalne vlasti bi morale još dublje da "zavuku ruku u džep" i pronađu dodatni novac kojim bi se sanirali svi problemi.

Pitanje je da li će se to desiti, pa se već sada može čuti da će se proljećni dio u Srpskoj ligi Vojvodina igrati sa neparnim brojem klubova - bez Inđije koja je na 15 mečeva u jesenjem dijelu takmičenja osvojila 15 bodova. Inđiji je to bilo dovoljno tek za 13. mjesto u ligi koja broji 16 klubova. Treba napomenuti da su fudbaleri Inđije jedan od najboljih rezultata jeseni ostvarili u posljednjem kolu protiv gradskog rivala Železničara, aktuelnog lidera takmičenja, kada su osvojili bod (2:2).

Prethodne sezone fudbalski klub Inđija ispao je iz Prve lige Srbije pošto je nakon odigranog plej-auta zauzeo pretposljednje mjesto na tabeli. Godinu dana ranije Inđija je igrala baraž za ulazak u Superligu, ali nije uspjela da savlada Železničar iz Pančeva koji je na taj način sačuvao mjesto u elitnom rangu.

Posljednja sezona Inđije u Superligi Srbije bila je 2020/21, kada je zbog pandemije korona virusa čak 20 timova igralo u najvišem rangu srpskog fudbala, a na kraju šest timova ispalo iz lige. Inđija ima ukupno tri sezone u Superligi Srbije - 98 odigranih mečeva, 24 pobjede, 14 remija i 60 poraza, a najbolji plasman na kraju sezone joj je 14. pozicija.

U prvom kolu proljećnog dijela sezone, Inđija bi trebalo da dočeka ekipu OFK Kikinde, ubjedljivo najslabiji tim jesenjeg dijela takmičenja. Kikinda je osvojila samo sedam bodova u prvom dijelu i mnogi su je već otpisali u borbi za opstanak. Ipak, pitanje je kako će se stvari odvijati u Srpskoj ligi Vojvodina, posebno ako Inđija u narednim danima odustane od takmičenja.