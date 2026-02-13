logo
Drakonska kazna u NBA zbog namještanja utakmice: Najavljuju se promjene pravila poslije skandala

Drakonska kazna u NBA zbog namještanja utakmice: Najavljuju se promjene pravila poslije skandala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
NBA liga donijela je drakonsku kaznu za Jutu zbog namještanja meča i "tankovanja" i najavila promjene pravila u budućnosti.

NBA liga kaznila Jutu i Indijanu za namještanje utakmica Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

NBA liga ne dozvoljava namještanje utakmica i "tankovanje" zbog drafta. Upravo to je uradila Juta na utakmici protiv Orlanda prije nekoliko dana. Sada je za to stigla kazna, moraće da plati 500.000 dolara zbog toga, dok će Indijana zbog slične odluke da plati 100.000 dolara.

"Ovakvo ponašanje u kom se prioritet daje poziciji na draftu, a ne pobjedi na utakmici podriva suštinu NBA lige. Svaki sličan potez u budućnosti imaće adekvatan odgovor sa naše strane, nećemo dozvoliti da se kompromituje integritet košarke", poručio je komesar NBA lige Adam Silver.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Podsjetimo, Juta je treću četvrtinu utakmice sa Orlandom završila sa vođstvom (94:87), da bi trener Vil Hardi onda odlučio da na klupi cijelu posljednju četvrtinu presede svi starteri osim Ejsa Bejlija - Lauri Markanen, Džeren Džekson Junior, Kijonte Džord i Jusuf Nurkić.

Indijana je na meču protiv Jute odigranom 3. februara učinila nešto slično kada je odmarala Paskala Sijakama i dvojicu startera. Pokušala je to da prikrije pričom o povredi, ali su čelnici NBA lige uvidom u izvještaje ljekara ustanovili da to nije istina, ali su Pejsersi prošli sa blažom kaznom jer to nisu uradili tokom samog meča.

Da li se mijenjaju pravila?

Već neko vrijeme postoje razne spekulacije o tome da bi moglo da dođe do promjene pravila kako bi se spriječilo "tankovanje" odnosno namjerno gubljenje utakmica kako bi ekipa imala što lošiji skor i poboljšala šanse da bira bolje na draftu.

Da li su novčane kazne rješenje? Ili možda nešto drugo. Počele su da se pojavljuju i spekulacije i tamošnjim medijima i ideja da se organizuje turnir po završetku sezone između timova sa najlošijim skorom i da se tako odluči ko će sa kog mjesta da bira na draftu. Naravno, sve to su još spekulacije, ali možda ni to ne bi bila loša ideja pošto bi se sve riješilo na terenu.

