Sramotno namještena utakmica u NBA ligi: Juta usred meča povukla najbolje igrače, isplivao skandalozan snimak

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Juta Džez je namjerno izgubila od Orlanda i izazvala bijes ljubitelja košarke.

Juta namjestila utakmicu u NBA ligi Izvor: X.com/Screenshot

Juta Džez skandalozno je predala pobjedu Orlando Medžiku (117:120), u utakmici odigranoj u noći između subote i nedjelje. Pobjednički tim napravio je preokret u posljednjoj dionici 33:23 i iako su "džezeri" gubili prednost, trener Vil Hardi nije uvodio u igru najbolje strijelce, Finca Laurija Markanena (27 poena) i novajliju iz Memfisa, Džarena Džeksona (22).

Obojica su zajedno sa Jusufom Nurkićem, centrom Džeza, gledali sa klupe kako Orlando stiže i prestiže goste. Povrh toga, Juta toliko nije bila zainteresovana da pobijedi da ni pri zaostatku od tri poena, sedam sekundi prije kraja, Hardi nije pozvao tajm-aut koji bi mu omogućio da nacrta napad za izjednačenje i koji bi prenio loptu u polje Orlanda. Trener ni tada nije reagovao, već je pustio da Ajzeja Koler pokuša da izjednači na teži način, noseći loptu od svog koša, poslije čega je promašio trojku.

Zašto je ovo Juta uradila? Razlog je očigledan - da bi učestvovala u draft-lutriji i da bi potencijalno na ljeto pojačala svoj tim visokim "pikom" sa koledža. U ovom trenutku, "džezeri" imaju skor 16-37, na tabeli Zapadne konferencije lošiji su samo Nju Orleans (14-40) i Sakramento Kings (14-42) i očigledno je da nemaju namjeru da popravljaju učinak, već suprotno - izgubiće svaku utakmicu u kojoj mogu da izgube, što se vidjelo i protiv Orlanda.

Ovake situacije nisu novost u NBA ligi, u kojoj se "tankovanje" (blaži izraz za namještanje i namjerne poraze) odavno odomaćilo i u nekim sezonama obesmislilo navijanje za određene timove, koji svjesno gube. NBA do sada na ovakve situacije nije drastično reagovala, bez obzira koliko sramotno izgledale. Pogledajte koliko je loša slika poslata sa ove utakmice: 

