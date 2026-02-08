logo
"Ja sam kriv, upropastio sam partiju Nikole Jokića"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Brus Braun je pred svima priznao da je njegova krivica što Nikola Jokić nije imao još više asistencija na meču protiv Čikaga.

"Ja sam kriv, upropastio sam partiju Nikole Jokića" Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Denver je prekinuo seriju od tri poraza u nizu, savladao je Čikago na gostovanju (136:120). Dominirao je Nikola Jokić koji je upisao tripl-dabl (22, 17as, 14sk) i to mu je bio 182. u karijeri po čemu je prestigao Oskara Robertsona.

"Igrali smo agresivnije, oni su bili bolji u prvom poluvremenu. Promijenilo se u drugom dijelu, trener je imao šta da nam zamjeri u svlačionici i ispravili smo greške u nastavku", počeo je Brus Braun.

Uslijedilo je pitanje za istorijsko veče srpskog centra, a sam je priznao da je jednim potezom pokvario tu partiju.

"Čini igru veoma lakom. Volim da igram sa njim, zato sam se i vratio u Denver. Veoma je pametan ima visok koeficijent inteligencije. Trebalo je da ima još jednu asistenciju, ali ja nisam završio posao poslije utrčavanja i ja sam za to kriv. 17 asistencija? Da, ali trebalo je da ima 18", dodao je Brus Braun.

"Tek tada shvatite"

Drugi Jokićev saigrač Džulijan Stroter iskoristio je na pravi način to što se našao u startnoj postavi i dao je 19 poena. I on je pričao o uspehu Nikole Jokića.

"Posebno je. Nekome sam rekao da kao da to uzimam po malo zdravo za gotovo. Kada čujete ta dostignuća i ime poput Oskara Robertsona shvatite koliko je velika stvar koju je uradio", poručio je Stroter.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:10
Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

Tagovi

NBA liga Nikola Jokić

