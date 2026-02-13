logo
"Teško je boriti se protiv viših sila": Drčelić se javio poslije poraza Zvezde u Pireju, jasno je na koga misli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Željko Drčelić oglasio se poslije poraza Crvene zvezde od Olimpijakosa u Pireju i prokomentarisao je dešavanja na terenu

Željko Drčelić oglasio se poslije poraza Crvene zvezde od Olimpijakosa Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda nije uspjela da napravi iznenađenje u Pireju, iako je bila dosta blizu toga. Izgubila je od Olimpijakosa (92:86) u meču u kom su Saša Obradović i igrači bili vidno nezadovoljni pojedinim sudijskim odlukama. O svemu tome svoj komentar dao je i predsjednik kluba Željko Drčelić.

"Teško je boriti se protiv 'viših sila'. Čak i ekipi kakva je naša. Čestitam igračima na prikazanom na terenu", rekao je Drčelić za "Meridian sport".

Ni trener Obradović ni prvi čovjek kluba Drčelić nisu željeli direktno da spominju sudije u svojim izjavama kako bi izbjegli potencijalne kazne Evrolige jer čelnici elitnog takmičenja ne dozvoljavaju komentare na račun sudija.

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Olimpijakos Evroliga Željko Drčelić

