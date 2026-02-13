"Kako to mislite, ne razumijem vas?": Zbog ovog pitanja je Saša Obradović tražio dodatno objašnjenje

Trener Crvene zvezde Saša Obradović nije razumio pitanje koje mu je Grk postavio nakon meča protiv Olimpijakosa.

Izvor: Youtube/Olympiacos B.C./printscreen

Crvena zvezda je izgubila od Olimpijakosa u 28. kolu Evrolige, a trener Saša Obradović imao je vrlo zanimljive izjave nakon meča. Prvo je istakao da su sitnice odlučile meč i da su Zvezdi falili detalji, zatim malo "pecnuo" sudije koje su napravile specifičnu atmosferu, a na kraju... Pričao je i o bratstvu navijača, ali tek nakon što je tražio pojašnjenje od Grka!

Saša Obradović nije razumio o čemu priča grčki novinar koji mu je postavio pitanje, pa je tražio dodatno pojašnjenje, a zatim otkrio da za njega nema "braće" tokom utakmice i da uvijek ide na pobjedu. Inače, grčki novinar je smatrao da je zbog bratskih odnosa navijača Olimpijakos neozbiljno shvatao mečeve protiv Zvezde.

"Imali smo naše šanse, na kraju smo promašili neke otvorene šuteve, oni pogodili veoma komplikovane... Mislim da smo pali na malim stvarima tokom utakmice, individualnim taktikama na njihovim šuterima, davali smo šanse njihovim najboljim napadačima...", rekao je Obradović na početku konferencije, prije nego što je došlo do nesporazuma.

Izvor: MN PRESS

Grčki novinar je želio da pita trenera srpskog kluba o pristupu ovom meču, jer je njegov utisak da je Olimpijakos prethodnih godina utakmice sa Zvezdom shvatao olako, pa je zbog toga gubio pred svojim navijačima. Dok je on formulisao pitanje bilo je jasno da Saša Obradović ne razumije na šta aludira, ali su uspjeli da pronađu zajednički jezik.

"Kako to mislite da su bili bolje pripremljen tim? Ne razumijem vas", upitao je Obradović, a zatim iznio svoje viđenje situacije: "Ne znam kako je bilo prošle godine, iako sam gledao. Za mene ovdje nema prijateljstva. Brat ili ne, kada počne utakmica mi želimo samo da dobijemo. Moj tim se borio veoma dobro, pokazali smo karakter ponovo, u ovakvom porazu ne možeš da budeš razočaran."

Trener Crvene zvezde istakao je da ekipa Olimpijakosa pretenduje na Fajnal-for, a da će Crvena zvezda u narednih deset mečeva morati da ima dobra pristup i da bude iskusnija kako bi napravila iskorak u Evroligi.

"Ovo je tim kvaliteta Fajnal-fora, kazniće i najmanje greške, a mi smo opet imali svoje šanse... Da smo pogodili neke otovrene trojke na kraju, moguće da bismo imali šanse i da dobijemo ovu utakmicu. Mnogo utakmica je pred nama, moramo da imamo isti pristup. Moramo da sakupimo iskustvo iz ovakvih utakmica, da bismo pravili manje grešaka i otišli na viši nivo", zaključio je Obradović nakon poraza u Pireju.