Haos pred derbi Premijer lige: Jedna osoba teško povrijeđena u Njukaslu

Navijači Njukasla i Sanderlenda u centru pažnje prije meča u Premijer ligi Engleske.

Izvor: X/topskillsportuk/printscreen

Nedjeljni program u Premijer ligi otvorili su utakmicom Njukasl i Sanderlend, a taj meč dva najveća kluba sa sjevera Engleske je i jedan od najzanimljivih derbija koje to takmičenje može da ponudi. Prije utakmice tokom koje je bilo mnogo uzbuđenja vidjeli smo i veoma ružne scene na gradskim ulicama - tuču navijača.

Kako prenose pojedini britanski mediji, jedna osoba teško je povrijeđena u sukobima navijača Njukasla i Sanderlenda prije utakmice tih timova u 31. kolu elitnog ranga engleskog fudbala. Scene kakve nikada ne želimo da gledamo ponovo su našle put do fudbalskih stadiona, iako Velika Britanija već decenijama vodi borbu protiv huliganizma.

Shocking scenes outside St James’ Park.



Fights have broken out among fans, leaving one supporter in a serious condition.



CPR was administered on the spot before he was taken away by ambulance.



Not good at all.pic.twitter.com/aWwAWF1b0B — Topskills Sports UK (@topskillsportuk)March 22, 2026

Pored toga što su veliki rivali, Njukasl i Sanderlend se ove sezone bore i za poziciju na tabeli. Pred meč 31. kola Njukasl je imao dva boda više od svog najvećeg rivala - njihov učinak bio je dovoljan za 11. poziciju, dok je Sanderlend dočekao ovu rundu na 13. mjestu u Premijer ligi.

