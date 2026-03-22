logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos pred derbi Premijer lige: Jedna osoba teško povrijeđena u Njukaslu

Nebojša Šatara
0

Navijači Njukasla i Sanderlenda u centru pažnje prije meča u Premijer ligi Engleske.

tuca navijaca pred mec njukasl sanderlend u premijer ligi Izvor: X/topskillsportuk/printscreen

Nedjeljni program u Premijer ligi otvorili su utakmicom Njukasl i Sanderlend, a taj meč dva najveća kluba sa sjevera Engleske je i jedan od najzanimljivih derbija koje to takmičenje može da ponudi. Prije utakmice tokom koje je bilo mnogo uzbuđenja vidjeli smo i veoma ružne scene na gradskim ulicama - tuču navijača.

Kako prenose pojedini britanski mediji, jedna osoba teško je povrijeđena u sukobima navijača Njukasla i Sanderlenda prije utakmice tih timova u 31. kolu elitnog ranga engleskog fudbala. Scene kakve nikada ne želimo da gledamo ponovo su našle put do fudbalskih stadiona, iako Velika Britanija već decenijama vodi borbu protiv huliganizma.

Pored toga što su veliki rivali, Njukasl i Sanderlend se ove sezone bore i za poziciju na tabeli. Pred meč 31. kola Njukasl je imao dva boda više od svog najvećeg rivala - njihov učinak bio je dovoljan za 11. poziciju, dok je Sanderlend dočekao ovu rundu na 13. mjestu u Premijer ligi.

Bonus video:

Pogledajte

00:45
Igrači i navijači Partizana slave pobedu
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Tagovi

Njukasl Sanderlend Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC