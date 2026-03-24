Viktor Osimen uspješno operisao slomljenu ruku

Napadač Galatasaraja Viktor Osimen podvrgnut je uspješnoj operaciji nakon preloma desne ruke, saopštio je turski klub.

Operaciju je izveo klupski doktor Jener Indže u bolnici Acibadem Maslak u Istanbulu, a Galatasaraj nije naveo koliko će dugo trajati oporavak 27-godišnjeg nigerijskog centarfora.

Osimen je polomio ruku u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona protiv Liverpula, u kojoj je njegova ekipa izgubila 0:4, čime je eliminisana iz elitnog takmičenja.

Nigerijac je ove sezone odigrao ukupno 29 utakmica i postigao 19 golova za Galatasaraj, koji zauzima prvo mjesto na tabeli turskog prvenstva sa 64 boda, četiri više i utakmicom manje od drugoplasiranog Fenerbahčea.

