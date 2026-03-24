Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Viktor Osimen uspješno operisao slomljenu ruku

Nebojša Šatara
Napadač Galatasaraja Viktor Osimen podvrgnut je uspješnoj operaciji nakon preloma desne ruke, saopštio je turski klub.

Viktor Osimen operisao slomljenu ruku Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Operaciju je izveo klupski doktor Jener Indže u bolnici Acibadem Maslak u Istanbulu, a Galatasaraj nije naveo koliko će dugo trajati oporavak 27-godišnjeg nigerijskog centarfora.

Osimen je polomio ruku u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona protiv Liverpula, u kojoj je njegova ekipa izgubila 0:4, čime je eliminisana iz elitnog takmičenja.

Nigerijac je ove sezone odigrao ukupno 29 utakmica i postigao 19 golova za Galatasaraj, koji zauzima prvo mjesto na tabeli turskog prvenstva sa 64 boda, četiri više i utakmicom manje od drugoplasiranog Fenerbahčea.

(MONDO, agencije)

