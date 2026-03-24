Haos kakav se ne pamti u fudbalu: 47 ljudi i klubova umiješano u skandal

U Češkoj je sprovedena masovna akcija zbog korupcije u koju su upleteni fudbalski klubovi, igrači i sudije.

Izvor: Dziurek/Shutterstock

Češku je potresao fudbalski skandal zbog korupcije. Kako javlja "iSport" razlog za ogroman broj ljudi koji je pod istragom, čak njih 47, bili su fudbalsko okruženje, klađenje, uticaj na rezultate. Fudbalski savez Češke (FAČR) objavio je nakon vanredne konferencije za medije u utorak spisak imena i klubova na koje je pala sumnja. Ti se nalaze funkcioneri, klubovi, sudije, pa čak i jedan prvoligaški igrač - Samuel Šigut iz Karvine.

"Etička komisija FAČR nastaviće da se bavi ovom situacijom već na današnjoj sjednici, na kojoj će biti isplanirani dalji koraci. Pokretanje ovih disciplinskih postupaka već na dan početka policijske akcije bilo je moguće samo zahvaljujući odličnom internom radu oficira Kamila Javureka i izuzetnoj saradnji sa policijom Češke, na čemu im se ovim putem zahvaljujemo", rekao je povodom aktuelne situacije predsednik Etičke komisije FAČR Martin Holub.

Kasnije je u tekstu detaljnije pojašnjeno o kojim klubovima i licima je reč. Pod istragom je i prvoligaš Karvina, odnosno igrači Samuel Šigut i Matej Hiblj, kojima je suspendovana aktivnost, kao i gradonačelnik ovog grada Jan Volf. Kad su u pitanju drugoligaški klubovi, Etička komisija baviće se i ulogom Opave i njenog suvlasnika Martina Latke. Riječ je o poznatom imenu, prije svega zbog veoma uspješne igračke karijere koju je obilježio titulama sa Slavijom i nastupima u Engleskoj.

Postupak se odnosi i na sudije iz profesionalnih takmičenja Jana Petrika, Simona Vejtasu, Jana Všetečku i Miroslava Zelinku. Među imenima koja su pod istragom nalazi se i nekadašnji prvoligaški sudija Pavel Bima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!