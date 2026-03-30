Branko Radujko prenio naređenja UEFA: "Srbija mora da privatizuje fudbalske klubove"

Sprema se velika promena u srpskom fudbalu, jer UEFA neće dozvoliti državnim klubovima da se takmiče.

Fudbalski klubovi u Srbiji, posebno oni iz vrha Superlige, moraće da budu privatizovani! Tema koja je aktuelna već godinama polako ulazi u posljednju fazu - više nije pitanje da li želimo ili ne želimo da država proda najuspješnije fudbalske klubove u zemlji, već kada i pod kojim uslovima će to uraditi.

Prije samo nekoliko nedjelja tako nešto je najavio prvi čovjek Vojvodine Dragoljub Zbiljić, a sada je generalni direktor FSS Branko Radujko potvrdio inicijativu UEFA. Srpski klubovi neće moći da nastupaju u evropskim takmičenjima ukoliko ne budu u privatnom vlasništvu.

"Neizbježan je proces privatizacije. Nećemo moći da se takmičimo, ni klubovi ni reprezentacija, u Evropi za maksimalno 10 godina, što će biti pravilo UEFA", rekao je generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko i dodao: "Ako ima traga državnog novca UEFA će da brani. Onoga trenutka kada privatni kapital bude u klubovima biće mnogo jasnije, ulagaće se više u infrastrukturu, a mi ćemo moći iz FSS da ulažemo po regionalnim kampovima".

To znači da će u veoma bliskoj budućnosti prestati finansiranje najboljih srpskih klubova, koji će u potpunosti morati da se okrenu tržištu. Novac koji država daje kao vid pomoći više neće biti dostupan, pa će novi vlasnici sami morati da se postaraju za formiranje budžeta i izmirenje svih obaveza.

Proces privatizacije fudbalskih klubova u Srbiji važna je tema godinama, pa i decenijama unazad. Najviše se pričalo o investitorima koji bi kupili Crvenu zvezdu i Partizan, ali je jasno da i svi ostali klubovi moraju preći iz državnog u vlasništvo neke kompanije, investicionog fonda ili privatnog lica.

