© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Održan sastanak o unapređenju pravnog i institucionalnog okvira za razvoj sporta u Federaciji BiH

Održan sastanak o unapređenju pravnog i institucionalnog okvira za razvoj sporta u Federaciji BiH

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Danas je u prostorijama FS BiH u Sarajevu održan sastanak na temu unapređenja pravnog i institucionalnog okvira za razvoj sporta u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa posebnim fokusom na izmjene Zakona o radu i donošenje Zakona o sportu.

Sastanku su prisustvovali premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, predsjednik i potpredsjednici Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković, Ivan Beus i Irfan Durić, generalni sekretar Adnan Džemidžić, kao i predstavnici klubova Željezničar, Sarajevo, Zrinjski, Velež, Posušje, Široki Brijeg, Čelik, Travnik i Sloboda.

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim izazovima u pravnom i finansijskom okviru profesionalnog sporta, s posebnim naglaskom na status profesionalnih fudbalera i potrebu usklađivanja postojećih zakonskih rješenja sa specifičnostima savremenog sporta.

Predstavnici FS BiH istakli su važnost uvođenja modela profesionalnog igranja putem samostalne sportske djelatnosti, koji bi omogućio veću pravnu sigurnost, smanjenje finansijskog opterećenja klubova i usklađenost sa standardima UEFA i FIFA. Ovaj model, koji se već primjenjuje u pojedinim evropskim zemljama, predstavlja značajan korak ka stabilizaciji i razvoju fudbalskog sistema u Bosni i Hercegovini.

Takođe je naglašeno da bi ovakvo rješenje doprinijelo efikasnijem procesu licenciranja klubova, smanjenju broja sporova, kao i unapređenju ukupne organizacije takmičenja.

Zaključeno je da je neophodno zajedničko djelovanje svih relevantnih institucija na donošenju adekvatnog zakonskog okvira, koji će omogućiti modernizaciju sportskog sistema i dugoročan razvoj fudbala u Bosni i Hercegovini.

