Partizan prošao UEFA monitoring: Transfer Andreja Kostića bio "egzistencijalna nužnost"

Fudbalski klub Partizan se još jednom oglasio o UEFA monitoringu.

Izvor: Milan Rasic/© MN press, all rights reserved

Partizan se oglasio i obavijestio javnost da je napokon riješen problem UEFA monitoringa i licenciranja. Iz kluba su poručili da je riječ o najizazovnijem monitoringu dosad, a potom su pojasnili kako je iz Humske riješen problem.

Saopštenje Partizana prenosimo u cijelosti:

"FK Partizan obavještava javnost da je uspješno okončan postupak UEFA monitoringa i licenciranja zaključno sa 31. martom 2026. godine, u sedmom po redu UEFA monitoringu u mandatu nove uprave FK Partizan.

Riječ je o najizazovnijem monitoringu do sada, imajući u vidu obim dospjelih obaveza, sporova i potraživanja naslijeđenih iz prethodnog perioda. Posebno je važno istaći činjenicu da ovaj postupak nije podrazumijevao samo izmirenje obaveza, već i zahtjev UEFA da godišnji bilans kluba bude najmanje 10 posto bolji u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnom iznosu, to za FK Partizan znači poboljšanje bilansa od 7,1 miliona evra.

Zato transfer Andreja Kostića nije bio izbor, već egzistencijalna nužnost za opstanak kluba i ispravan potez u datim okolnostima. Ni prihod od transfera, iako značajan i u iznosu od 3,5 miliona evra, nije bio dovoljan da se regulišu sve dospele obaveze. Zbog toga se klub obratio državi za pomoć, koja je i ovoga puta pružila podršku u iznosu od 1,2 miliona evra. Pored toga, klub je bio prinuđen da sprovede dodatne restrikcije na rashodnoj strani budžeta kako bi ostvario neophodan finansijski bilans.

Napominjemo da je u ovom monitoring ciklusu klub smanjio dugovanja prema drugim klubovima sa 7.250.628 na 605.000 evra, a obaveze prema profesionalnim sportistima i trenerima sa 13.111.000 na 6.142.000 evra. Takođe, u okviru ovog procesa, igračima i stručnom štabu biće isplaćene dvije zaostale zarade.

FK Partizan nastavlja sa politikom transparentnog poslovanja, čime se javnosti omogućava jasan uvid u poslovanje kluba i ostvarene rezultate finansijskog oporavka.

Značaj uspješno završenog procesa monitoringa dodatno je uvećan činjenicom da je klub tokom čitavog postupka bio suočen sa očiglednim opstrukcijama sa različitih strana. Neispunjavanje obaveza u ovom procesu povlačilo bi izuzetno ozbiljne posljedice po klub, uključujući i višegodišnju suspenziju iz evropskih takmičenja.

Ostvareni rezultat predstavlja važan korak, ali ne i kraj procesa. FK Partizan nastavlja sa finansijskom konsolidacijom i mjerama koje treba da obezbijede dugoročnu stabilnost kluba, uz stvaranje uslova da se do kraja sezone fokus usmjeri isključivo na sportske rezultate", stoji u saopštenju Partizana.

