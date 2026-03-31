Taksista u Orlandu nije prepoznao Luku Modrića!

Fudbaler Milana Luka Modrić je jedan od najboljih fudbalera na svijetu, ali to nije dovoljno da bi bio poznat baš svuda. Čini se.

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić je proveo 12 godina u Real Madridu, čak šest puta je osvojio Ligu šampiona, ali i dalje nije poznat baš svuda u svijetu. Pomalo čudna situacija dogodila se u Sjedinjenim Američkim Državama kad taksista nije prepoznao fudbalera Milana i najboljeg fudbalera svih vremena u Hrvatskoj.

Hrvatski fudbaler Ivan Smolčić anegdotu je ispričao za "Gol". "Kada smo (Martin) Baturina i ja došli u Orlando, taksista mi je rekao da je prije nas vozio dvojicu hrvatskih igrača. Vozio je Ćaletu-Cara i Modrića. Pitali smo da li su ih prepoznali, da li zna ko su. Kaže: 'Nema pojma'".

"Nije prepoznao Luku i ne zna ko je. Valjda je jedini na svijetu. Baturina mu je rekao da je to stvar opšte kulture", pomalo u nevjerici je ispričao hrvatski fudbaler.

Ujedno Smolčić je potvrdio i da nije imao priliku da obiđe Orlando.

"Nismo išli napolje, samo na zajedničku večeru, tako da nismo previše vidjeli. Nismo vidjeli Brazilce. Samo se Luka vidio sa Kazemirom", dodao je.

Vatreni u noći između utorka i srijede igraju prijateljski meč protiv Brazila, koji počinje u dva sata poslije ponoći. Čuveni trener Karlo Anćeloti je pred meč govori i o Luki Modriću i tom prilikom imao je samo reči hvale za kapitena Hrvatske.

"Drago mi je da ću ponovo videti Modrića. On je poseban igrač. U posljednjoj sezoni, dok sam ga trenirao u Real Madridu, imao je 39 godina i nije propustio niti jedan trening. Fizički je spreman, kao i mentalno", rekao je Karlo Anćeloti koji je sa Real Madridom osvojio tri Lige šampiona, naravno sa Lukom u timu.

