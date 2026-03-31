logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Taksista u Orlandu nije prepoznao Luku Modrića!

Autor Dragan Šutvić
0

Fudbaler Milana Luka Modrić je jedan od najboljih fudbalera na svijetu, ali to nije dovoljno da bi bio poznat baš svuda. Čini se.

Taksista u Orlandu nije prepoznao Luku Modrića Izvor: Gianluca Ricci / Zuma Press / Profimedia

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić je proveo 12 godina u Real Madridu, čak šest puta je osvojio Ligu šampiona, ali i dalje nije poznat baš svuda u svijetu. Pomalo čudna situacija dogodila se u Sjedinjenim Američkim Državama kad taksista nije prepoznao fudbalera Milana i najboljeg fudbalera svih vremena u Hrvatskoj.

Hrvatski fudbaler Ivan Smolčić anegdotu je ispričao za "Gol". "Kada smo (Martin) Baturina i ja došli u Orlando, taksista mi je rekao da je prije nas vozio dvojicu hrvatskih igrača. Vozio je Ćaletu-Cara i Modrića. Pitali smo da li su ih prepoznali, da li zna ko su. Kaže: 'Nema pojma'".

"Nije prepoznao Luku i ne zna ko je. Valjda je jedini na svijetu. Baturina mu je rekao da je to stvar opšte kulture", pomalo u nevjerici je ispričao hrvatski fudbaler.

Ujedno Smolčić je potvrdio i da nije imao priliku da obiđe Orlando.

"Nismo išli napolje, samo na zajedničku večeru, tako da nismo previše vidjeli. Nismo vidjeli Brazilce. Samo se Luka vidio sa Kazemirom", dodao je.

Vatreni u noći između utorka i srijede igraju prijateljski meč protiv Brazila, koji počinje u dva sata poslije ponoći. Čuveni trener Karlo Anćeloti je pred meč govori i o Luki Modriću i tom prilikom imao je samo reči hvale za kapitena Hrvatske.

"Drago mi je da ću ponovo videti Modrića. On je poseban igrač. U posljednjoj sezoni, dok sam ga trenirao u Real Madridu, imao je 39 godina i nije propustio niti jedan trening. Fizički je spreman, kao i mentalno", rekao je Karlo Anćeloti koji je sa Real Madridom osvojio tri Lige šampiona, naravno sa Lukom u timu.

Tagovi

Luka Modrić fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC