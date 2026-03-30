"Eto, takav je Luka Modrić": Karlo Anćeloti otkrio zašto se divi kapitenu Hrvatske

Selektor reprezentacije Brazila Karlo Anćeloti osvrnuo se na važnost Luke Modrića u dresu Hrvatske

Bivši trener Real Madrida Karlo Anćeloti (66) imaće priliku da se ponovo sretne sa Lukom Modrićem. Sad, kao selektor Brazila, Anćeloti zna kakvu prijetnju ima na drugoj strani terena. Iskusni Hrvat je maksimalno predan mečevima u nacionalnom timu, te nakon što je dao maksimum u italijanskom takmičenju, sada će igrati i prijateljske mečeve.

Hrvatska i Brazil sastaju se u prijateljskom meču, koji je na programu 1. aprila, dva sata poslije ponoći. U razgovoru za "Corriere del Ticino" Anćeloti je govorio i o Luki Modriću i tom prilikom otkrio kako izgleda imati iskusnog Hrvata u timu. Iako i dalje igra, sad već u poznim igračkim godinama, Modrić ne propušta treninge i uvijek je fizički spreman i mentalno fokusiran.

"Drago mi je da ću ponovo vidjeti Modrića. On je poseban igrač. U posljednjoj sezoni, dok sam ga trenirao u Real Madridu, imao je 39 godina i nije propustio niti jedan trening. Fizički je spreman, kao i mentalno", rekao je Karlo Anćeloti koji je sa Real Madridom osvojio tri Lige šampiona, naravno sa Lukom u timu.

"Ostajem trener Brazila"

Sad kad iskusni Italijan postao selektor Brazila otkrio je kako se osjeća i na novoj poziciji. Tom prilikom otkrio je da će produžiti saradnju sa reprezentacijom. Iako je Anćeloti bio na "udaru" zbog odluke da se Nejmar ne nađe u nacionalnom timu za prijateljske mečeve sa Francuskom i Hrvatskom, čini se da Savez, ipak, vjeruje u rad iskusnog trenera.

"Uživam trenirajući Brazil. Divno je iskustvo. Savez mi je već ponudio da produžim ugovor na još četiri godine. Potpisaću uskoro, prije Svjetskog prvenstva. Brazilci mi pokazuju veliko poštovanje. Nakon toga bih se volio da se preselim u Kanadu. Divna je zemlja, otkrio sam je sa suprugom", rekao je italijanski trener.

Zašto nema Nejmara u reprezentaciji

Jedan od najpopularnijih fudbalera Nejmar se nije našao na spisku Brazila, a Karlo Anćeloti po objavljivanju spiska izneo je stav: "Ako Nejmar bude spreman, možda će ići na Svjetsko prvenstvo, ali možda i neće. Ako nije sto odsto spreman, neće biti tu. Ako uspije da dođe do sto odsto, možda će biti pozvan. Trenutno nije spreman. Kao što sam rekao, konačan spisak tek dolazi. Nejmar mora da nastavi da radi, da igra, da pokazuje kvalitet i prije svega da ostane u dobroj formi", objasnio je Anćeloti razlog izostanka jednog od najvećeg imena u svijetu fudbala.