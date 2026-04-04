Dušan Vlahović saopštio saigračima gdje nastavlja karijeru

Srpski fudbaler Dušan Vlahović, ipak, će ostati u Juventusu, javljaju tamošnji mediji

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović karijeru bi mogao da nastavi u Juventusu. Kako stvari stoje "stara dama" i jedan od najplaćenijih u Seriji A postigli su dogovor. Ipak, do zvaničnih informacija ništa ne bi trebalo uzimati "zdravo za gotovo" jer su Dušana Vlahovića još od početka sezone selili u različite klubove, a posljednjih mjeseci intenzivno.

Tačnije, kako javlja "Correre dello Sport", čak i ako nema zvanične potvrde, Dušan Vlahović ostaje u klubu. Optimizam oko produžetka ugovora vlada. Zapravo, ono što se čekalo bio je ostanak trenera Lućana Spaletija, koji je nedavno rekao: "Napravio sam pravi korak kad sam riješio da o tome razgovaramo za vrijeme reprezentativne pauze".

"Potpuno sam dostupan da čujem šta klub ima da mi ponudi", dodao je trener. A, kad trener ostane u klubu izvjesno je da će ostati i Vlahović. Spaleti nema povjerenja u Džonatana Dejvida, kao i u Luisa Opendu. Prvi je ponuđen za 12 miliona evra, a drugi će biti prodat za 42 miliona evra, što nas dovodi do ostanka Vlahovića u Juventusu.

Plan je da Vlahović dobije znatno manju platu, odnosno oko 14 miliona evra bruto. Ujedno, Vlahović je saigračima, prema navodima ovog medija, ponovio da je završnim fazama pregovora sa klubom. Prema tome, "stara dama" bi uskoro trebalo da riješi sve probleme, prije nego što započne formiranje tima za predstojeću sezonu.

