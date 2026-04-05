Fudbalski čarobnjak sa 34 godine završio karijeru zbog srca: Umjesto Lige šampiona izabrao azijske milione

Oskar je dvije godine prije kraja ugovora sa Sao Paulom morao da završi karijeru zbog problema sa srcem.

Izvor: RONALDO BARRETO / imago sportfotodienst / Profimedia

Gotova je karijera jednog fudbalskog čarobnjaka, Oskar je riješio da okači kopačke o klin. Iako ima tek 34 godine povlači se sjajni brazilski vezista i to zbog zdravstvenih problema.

Oskar se ove sezone vratio u Brazil i zaigrao za Sao Paulo, klub u kome je i ponikao. Prošle godine je u novembru hospitalizovan nakon što se osjećao loše na testiranjima u trening centru. Lekari su otkrili da je zapravo doživio vazovagalnu sinkopu, što je zapravo nesvjestica koja je izazvana padom krvnog pritiska. Sada je vezista sa 48 nastupa za Brazil morao da objavi kraj karijere dvije godine prije isteka ugovora.

Obraćanje Oskara

"Htio sam da dam više Sao Paulu, želio sam da igratm više. Mislim da sam imao i fudbalskog kvaliteta i godine da nastavim, ali nažalost, dogodilo se ovo. Sada ću se povući i nastaviti da bodrim Sao Paulo, nastavljam život kao navijač.Ovdje u Sao Paulu završavam svoju karijeru, karijeru koja me vodila na mnoga mjsta, praktično po cijelom svijetu. Želio bih da se zahvalim svima na neprestanoj podršci, svim navijačima Sao Paula koji su bili uz mene od mog povratka i tokom ovog teškog razdoblja kroz koje prolazim", napisao je u svom oproštaju Oskar.

Brazilac rođen 1991. godine počeo je u Sao Paulu, zatim je igrao dvije godine za Internasional prije velikog transfera u Čelsi. Tu je za pet godina odigrao preko 200 mečeva i dao 38 golova, a uspio je da osvoji dve Premijer lige, Liga kup i Ligu Evrope.

Zatim je u jeku odlaska najboljih fudbalera na svetu u Kinu otišao u Šangaj i od svih igrača koji su se odlučili za Kinu ostavio je najveći trag. Za sedam godina dao je 77 golova na 248 mečeva i sada je posljednju sezonu odigrao u svom Sao Paulu.

Kada je otišao u Kinu dobro se naplatio i prema podacima iz 2020. godine bio četvrti po zaradi na svijetu. Uzeo je te sezone 25.8000.00 dolara, a kako je proveo sedam godina u Kini jasno je da je uzeo mnogo više od 100.000.000 dolara.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!