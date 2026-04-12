Rusija na Vaskrs gledala kako Srbin podiže pehar!

Autor Nikola Lalović Izvor mondo.rs
0

Cijela Rusija je gledala kako Luka Mitrović sa svojim CSKA iz Moskve osvaja Winline Basket kup u Sankt Peterburgu. /Od izvještača MONDA iz Sankt Peterburga Nikole Lalovića/

Luka Mitrović i CSKA osvojili Winline kup Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Nakon tri dana spektakla u kome smo gledali preokrete, sjajne individualne i timske partije, ali i dobro poznata lica iz ABA lige dobili smo osvajača Winline kupa u Sankt Peterburgu. Na kraju su Dejan Radonjić, Velimir Perasović, Terel Karter, Luka Šamanić, Trent Frejzer ostali bez trofeja, a Luka Mitrović i Samson Ružnjecev su kao centarski tandem osvojili pehar.

CSKA je prvo preokrenuo u polufinalu protiv Zenita, a onda je nakon jako lošeg starta finala preuzeo kontrolu i vodio duže od 30 minuta do krajnje pobjede rezultatom 73:62. 

Luka Mitrović je osvojio 14. trofej u karijeri, a na kraju je meč završio sa 6 poena i 9 skokova. Timu CSKA su pobjedu donijeli dvocifreni Melo Trimbl sa 16 i Antonijus Klivlend sa 13 poena. Kod Uniksa najefikasniji je bio Džejlen Rejnodls sa 14 dok je Aleksej Šved imao 12, a Dimitri Kulagin 11.

Sve je počelo velikim promašajima sa obje strane, ali se tim Uniksa ipak bolje snašao i poslije ekspresne nesportske Bingama ipak na brzinu poveo sa 8:1. Nije CSKA uspio da poentira dok nije ušao Luka Mitrović u igru i prvi poeni iz igre su došli preko Kurbanova za 12:5. Poslije ofanzivnog skoka i poena bivšeg kapitena Crvene zvezde preokrenuo je CSKA na 15:14 i više prednost nije ispuštao.

Na kraju prve četvrtine bilo je 22:17 i tu je bio kraj igri Uniksa u prvom poluvremenu. U osam minuta druge četvrtine tim iz Kazanja dao je dva poena, dok je CSKA osim sjajnog odbranom uspio da razigra svoje igrače u napadu i povede 38:23 na poluvremenu.

Aleksej Šved je trojkom uspio da uplaši CSKA i da pogodi za 46:34, ali nikako nije Uniks uspijevao da smanji na jednocifreni minus. Pred posljednjih 10 minuta bilo je 54:40 za CSKA. Odmah je na startu posljednjih 10 minuta ta prednost otišla na 19 razlike (59:40) i već na devet minuta do kraja znalo se kome ide pehar. Trojka Rejnoldsa za 58:50 na pet minuta do kraja vratila je meču neku neizvjesnost, a Kulagin je trojkom za 61:53 održao nadu. Ipak na kraju je CSKA potvrdio da je najjača ekipa u Rusiji i uzeo je prvi trofej. 

(MONDO, Nikola Lalović)

Možda će vas zanimati

