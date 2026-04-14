Nojer napušta Bajern poslije 15 godina?

Autor Dragan Šutvić
Iskusni njemački golman Manuel Nojer karijeru bi mogao da nastavi u Brajtonu.

Da li Manuel Nojer odlazi iz Bajerna Izvor: MN PRESS

Iskusni nemački golman Manuer Nojer mogao bi da poslije 15 godina napusti Bajern. Iako ima zrele igračke godine i mnogi su vjerovali da bi posle aktuelne sezone mogao u penziju, postoji još mnogo klubova koji bi angažovali Nijemca. Među prvima koji žele Nojera je Brajton.

Iako je Nojer najbolje godine karijere proveo u bavarskom klubu, njegov odlazak iz Minhena ne bi značio kraj karijere. Engleski mediji tvrde da je Brajton već u kontaktu sa iskusnim golmanom. Posebno je važno istaći da je za klub koji igra vrlo ofanzivno, veoma važno da na golmanskoj poziciji ima nekog iskusnog kao što je Nojer. Očekuje se da klub riješi sve tehničke prepreke, dok konačna odluka ostaje na Nijemcu.

S druge strane, postoji šansa i da bi Nojer poslije aktuelne sezone mogao da završi karijeru. Prema viđenju nekih medija, ne očekuje se da poslije 15 godina u Bajernu napusti Njemačku, posebno ne zbog Brajtona. Ne osporava se i ostanak u Minhenu, ali jasno je da će zvanična promjena u karijeri iskusnog golmana stupiti u junu, kad postaje slobodan igrač, jer mu ističe ugovor sa Bajernom.

Manuel Nojer je još 2011. godine stigao u Bajern iz Šalkea u transferu vrijednom 30 miliona evra, što je tada bila velika suma za golmana. Od tada je postao jedna od ključnih figura bavarskog kluba, za koji je, do sada, zabilježio 593 izlazaka na teren i osvojio praktično sve što se može osvojiti u fudbalu. 

Manuel Nojer fudbal FK Bajern Minhen Brajton transferi

