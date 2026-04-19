Milan je ponovo najbliži Interu: "Rosoneri" na vicešampionskoj poziciji, ali lider je (pre)daleko

Razlika između Intera i najbližih pratilaca sada je 12 bodova.

Inter polako privodi kraju priču o šampionskoj tituli i nakon 33. kola Serije A ima čak 12 bodova prednosti nad najbližim pratiocima. Milan je iskoristio novi neuspjeh Napolija i bodovno se izjednačio sa aktuelnim šampionom, ali zbog bolje gol-razlike trenutno drži vicešampionsku poziciju.

Prekinuli su "rosoneri" crnu mini-seriju od dva uzastopna poraza i slavili na "Bentegodiju" protiv posljednjeplasirane Verone. Bilo je 1:0, a jedini gol za goste postigao je Adrijen Rabio u finišu prvog poluvremena.

S obzirom na to da su "nerazuri" praktično već osigurali "skudeto", u posljednjih pet kola sezone gledaćemo zanimljivu borbu za Ligu šampiona, ali i ostale evropske kupove.

Posljednju poziciju koja garantuje evropsku elitu trenutno drži Juventus, koji večeras ima priliku da je još više učvrsti (dočekuje Bolonju), dok Komo i Roma trenutno zaostaju dva boda za "starom damom". Slijedi ih Atalanta sa 54 bodova i među ovim ekipama treba tražiti putnike na međunarodnu scenu.



