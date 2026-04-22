Bivšem igraču Partizana izgorjela kuća: Porodica preživjela pukom srećom

Bivšem fudbaleru Partizana Zvonku Popoviću izgorjela je kuća.

Izvor: mondo.ba

Bivši fudbaler Partizana Zvonko Popović doživio je veliku tragediju nakon što mu je 19. aprila u požaru potpuno izgorjela kuća, čime je njegova porodica ostala bez doma. Prema informacijama na društvenim mrežama, vatra je izbila tokom noći, a dim je probudio Popovića i njegovu suprugu, što im je, kako se navodi, spasilo živote u posljednjem trenutku.

Iako okolnosti požara još nisu zvanično potvrđene, na društvenim mrežama su se ubrzo pojavile fotografije sa mjesta nesreće, uz apel bivših i sadašnjih fudbalera Partizana da se porodici pomogne u ovoj teškoj situaciji.

Zvonko Popović rođen je 24. decembra 1961. u Krupnju, a prve fudbalske korake napravio je u lokalnom klubu Rađevac. Kao talentovani defanzivac, sa 19 godina prešao je u Partizan, gdje je bio od 1980. do 1985. godine. Za crno-bijele je odigrao 52 utakmice i jednom se upisao u strijelce.

Nakon perioda u Humskoj, karijeru je nastavio u inostranstvu i regionu. Igrao je u Grčkoj za Panseraikos, potom za Budućnost i Vojvodinu, a zatim je otišao u Francusku gdje je branio boje Anžea i Perpinjana. Aktivno bavljenje fudbalom završio je 1990. godine. Po završetku igračke karijere okrenuo se trenerskom poslu, gde je radio sa mlađim kategorijama Teleoptika i Partizana u periodu od 1998. do 2011. godine.

