Lacio nakon penala do finala: Protiv Intera na "Olimpiku" za trofej Kopa Italije

Fudbaleri Lacija izborili su plasman u finale Kopa Italije nakon dramatičnog revanša protiv Atalante.

Meč u Bergamu je završen neriješeno 1:1 (ukupno 3:3).

Goste iz Rima je do prednosti doveo Alesio Romanjoli u 84. minutu, dva minuta kasnije izjednačio je Mario Pašalić, pa je odluka o finalisti morala da padne nakon jedanaesteraca.

Junak večeri postao je mladi golman Edoardo Mota (21 godina), koji je odbranio čak četiri penala - Đanluki Skamaki, Davideu Zapakosti, Mariju Pašaliću i Šarlu De Ketelareu i odveo Lacio u finale.

Za nebesko-plave sa "kreča" su pogodili Gustav Isaksen i Kenet Tejlor, što je bilo dovoljno za šansu da se 13. maja bore na "Olimpiku" za trofej protiv Intera.

⚪️ EL SHOW DE EDOARDO MOTTA ANTE ATALANTA



LOS 4 PENALTIS ATAJADOS EN LA MISMA TANDA PARA METER A LA LAZIO EN LA FINAL DE LA COPPA ITALIA pic.twitter.com/71siE9Zhmohttps://t.co/3SJhRDVMPB — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)April 22, 2026

"Neroazuri" su do finala stigli poslije fantastičnog preokreta protiv Koma (2:3), koji je vodio 2:0, da bi potom Petar Sučić s dvije asistencije i pobjedonosnim pogotkom odveo milansku ekipu u finale.

