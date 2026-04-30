Osvajač Premijer lige i Serije A ide u penziju: "Poslije 23 godine je gotovo"

Ešli Jang je sa 40 godina riješio da stavi tačku na karijeru. Sada samo čekamo da vidimo da li će taj kraj doći u subotu ili malo kasnije.

Gotova je jedna velika karijera! U subotu od 13:30 Ešli Jang planira da posljednji put izađe na teren i tako završi karijeru dugu 23 godine. Iskusni krilni fudbaler najavio je to na svojim društvenim mrežama.

"Od Sefton Rouda do Vikaridž Rouda, od Vila Parka do Vemlblija, od Old Traforda do San Sira, pa nazad od Vila Parka do Gudison Parka i na kraju do Portman Rouda. Bilo je ovo nevjerovatno putovanje i samo sam mogao da sanjam o njemu kao dječak. Ali sa ovim snom mora biti gotovo u subotu kada ću odigrati vjerovatno posljednju utakmicu moje profesinalne karijere. Poslije 23 godine je gotovo", napisao je Ešli Jang.

Njegov sadašnji klub Ipsvič tada dočekuje Kvins Park Rendžers u posljednjoj utakmici regularnog dijela sezone u Čempionšipu. Dok je Koventri već uspio da se plasira u Premijer ligu Ipsvič je sa 81 bodom drugi na tabeli. Ako pobijede tu će i ostati, a u slučaju da remiziraju ili izgube Milvol i Midlzbro mogu da ih sustignu i pošalju u plej-of. To bi produžilo karijeru Ešlija Janga na meč ili dva.

A kakvu je karijeru imao Ešli Jang?

Počeo je u Votfordu gdje je prošao mlađe kategorije i zaigrao za prvi tim, a onda je nakon četiri godine u Aston Vili otišao u Mančester junajted. Potrajao je tu skoro deceniju i sa krila se u jednom momentu prebacio na beka. Otišao je godinu dana u Inter, osvojio Seriju A, pa se vratio u Aston Vilu. Igrao je dvije godine i za Everton, a ove godine je sa 40 godina u Ipsviču odigrao 13 mečeva u Čempionšipu.

Za selekciju Engleske odigrao je 39 mečeva i dao je 7 golova, a u karijeri ima osvojenu Premijer ligu, FA Kup, Liga kup, Komjuniti Šild, Ligu Evrope i Seriju A.

