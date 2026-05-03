"Tad niko nije htio da dođe u Partizan": Duljaj nam otkrio kako je postao jedini izbor crno-bijelih

Igor Duljaj je u MONDO podkastu "Priča za medalju" otkrio šta je sve radio kako bi doveo pojačanja u Partizan. Otkrio je bivši trener crno-bijelih da ga ničeg nije bilo sramota, već je sve radio u interesu kluba.

Igor Duljaj je u Partizan nakon igračke karijere najprije stigao kao asistent od 2019. do 2022, a onda je od 2023. do 2024. bio glavni trener "parnog valjka". Bivši strateg Partizana je gostovanjem u MONDO podkastu "Priča za medalju", otkrio je da ga tokom mandata u Humskoj ništa nije moglo spriječiti da dovede igrača u tim. Duljaj je Andriji Geriću objasnio kako je stigao u stari klub i šta je sve radio kako bi pronašao nove igrače.

"Dogovorio sam se sa ljudima da budem u stručnom štabu Save Miloševića, on me je prihvatio. Polako sam počinjao da upoznajem kako izgleda fudbal u Srbiji, Savo je poslije otišao, došao je Sale Stanojević, a ja sam otišao u Teleoptik gdje sam bio polusezonu. Kad je Stanojević otišao, Partizan nije imao mnogo izbora - bio sam jedini, iz ovog ugla znam da niko nije želio da dođe u Partizan. Gordan Petrić je otišao, a već za tri dana se igra protiv Crvene zvezde", započeo je Duljaj.

"Mnogi kažu 'šta možeš da izgubiš?' Mnogo toga možeš, otišao sam u upravu, bilo mi je jasno da Partizan tada ostaje bez trenera, to je sramota. Vjerujem, da je neko drugi bio, rekao bi da hoće, ali kada prođe utakmica protiv Crvene zvezde."

"Igrali smo na Zvezdinom stadionu, izgubili smo 1:0. U tom trenutku to je bio jako težak period, ali bila je to velika škola. Završili smo na četvrtom mjestu. U tom trenutku Partizan je mogao da traži novog trenera, ali kažem, mnogo je teško, mnogi su odbijali, a ja sam ostao. Tad sam rekao 'idemo ovako ili nikako. Potrebna su pojačanja, ne mogu da idem na pripreme sa jednom ekipom, vratim se sa drugom, a igram sa trećom. To ne ide.' Imao sam princip, ali su me poslušali. Neću reći da sam bio agresivan, ali rekao sam im da mora tako, da je to jedini put."

Ko je Duljaju pomogao da pronađe nove igrače?

S obzirom na to da je prije dolaska u Partizan bio asistent u Ukrajini u Šahtjoru, pa je otkrio da su mu veze iz starog tima mnogo pomogle da dovede važna pojačanja u Humsku. "Tražio sam pomoć od ljudi iz Šahtjora, tamo je bio Italijan koji je bio šef skauta, oni su imali ljude po cijeloj Evropi, znali su mlade igrače. Njima sam tražio listu, ono što je dobro da provjerimo, da gledamo. Oni su mi ponudili i Severinu i Saldanju i druge igrače."

"Negdje smo promašili, negdje pogodili, ali bio je to mnogo težak zadatak. Znao sam u kom pravcu želim da idem. Vjetar te odgura na jednu stranu, ali opet ti znaš gdje ideš. Mnogo je bilo teško i... Srbija je to. Ti pričaš jedno, kako se okreneš oni odmahnu rukom 'nije ti ovo Šahtjor'. Sve sam to prošao, gutaš, ćutiš, jer znaš šta želiš."

"Smijali su mi se"

Požrtvovanost je bila najmanje što je Duljaj mogao da uradi za Partizan. Bivši trener crno-bijelih otkrio je zašto je činio sve samo da dovede nove igrače u Beograd. "Uvijek se staviš u poziciju igrača. Ti ako dođeš na aerodrom, niko te ne dočeka, nego treba da uzmeš taksi... Ti moraš da se brineš o njima. Jer ako ti insistiraš da neko dođe, a još igrač vidi da ga trener želi, moramo da vodimo računa o svakom detalju. Igrač mora da upozna ljude iz kluba."

"On razmišlja: 'Jao, idem u Srbiju. Šta ću tamo?' A onda je kažem: 'Imao naše strance koji su u Partizanu, neka oni uspostave kontakt sa njima, pa da svi odemo zajedno na ručak, večeru. Da igrači pitaju kako je u Beogradu, da li je bezbjedno.' Poslije toga je mnogo lakše, lakše prihvate da dođu u klub. Znam, meni su se smijali - on je lud, on je budala trener ide da čeka igrača. Sve sam to prošao, progutao."

"Daleko od toga da upoređujem sebe, ali šta je sve radio Aleks Ferguson, trener Mančester Junajteda šta je sve radio. On je išao da juri igrače po aerodromu samo da dođu kod njega u Mančester. Mene nije bilo sramota ničega. Kada želim da neko dođe u Partizan, ja sam bio spreman na sve", objasnio je Duljaj.

Pogledajte gostovanje Igora Duljaja u MONDO podkastu: