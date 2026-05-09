Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Bivši fudbaler Partizana suspendovan na 8 utakmica!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Nekadašnji fudbaler Partizana Marko Janković neće igrati do kraja sezone, a kazna će se prenijeti i na sljedeću.

Marko Janković suspendovan na 8 utakmica Izvor: MN PRESS

Bivši fudbaler Partizana i crnogorske reprezentacije Marko Janković drakonski je kažnjen zbog incidenta tokom utakmice polufinala Kupa Azerbejdžana između Karabaga i Sabaha. Iskusni as je suspendovan na čak osam utakmica zbog napada na sudiju.

Karabag je poražen u meču sa trofej 2:1, nakon što je bilo 2:2 u prvom duelu. Janković je bio bijesan zbog odluke sudije, prvo je dobio opomenu u vidu žitog kartona, ali nije se tu zaustavio. Arbitar mu je pokazao drugi žuti karton što je značilo automatsko isključenje, da bi Crnogorac pobjesnio i uputio prijetnje sudiji.

Odmah je bilo jasno da ga čeka žestoka kazna, ali je Janković dobio najbrutalniju moguću. Prema pravilima Diciplinske komisije Fudbalskog saveza Azerbejdžana kazna za nedolično ponašanje i pritisak prema sudijama na terenu, kao i u tunelu stadiona iznosi od četiri do osam utakmica.

Osim Jankovića, kažnjen je i Karabag, koji će morati da plati 12 hiljada evra. Marko je u ovom timu još od 2022. godine, a ugovor mu ističe u ljeto 2027. godine. Kako su do kraja sezone ostale još samo tri utakmice, kazna će se prenijeti i na sljedeću.

