Nekadašnji fudbaler Partizana Marko Janković neće igrati do kraja sezone, a kazna će se prenijeti i na sljedeću.
Bivši fudbaler Partizana i crnogorske reprezentacije Marko Janković drakonski je kažnjen zbog incidenta tokom utakmice polufinala Kupa Azerbejdžana između Karabaga i Sabaha. Iskusni as je suspendovan na čak osam utakmica zbog napada na sudiju.
Karabag je poražen u meču sa trofej 2:1, nakon što je bilo 2:2 u prvom duelu. Janković je bio bijesan zbog odluke sudije, prvo je dobio opomenu u vidu žitog kartona, ali nije se tu zaustavio. Arbitar mu je pokazao drugi žuti karton što je značilo automatsko isključenje, da bi Crnogorac pobjesnio i uputio prijetnje sudiji.
Bivši fudbaler Partizana suspendovan na 8 utakmica!
Marko Janković i Svetozar Marković u dresu Partizana na utakmici protiv Zemuna
Odmah je bilo jasno da ga čeka žestoka kazna, ali je Janković dobio najbrutalniju moguću. Prema pravilima Diciplinske komisije Fudbalskog saveza Azerbejdžana kazna za nedolično ponašanje i pritisak prema sudijama na terenu, kao i u tunelu stadiona iznosi od četiri do osam utakmica.
Osim Jankovića, kažnjen je i Karabag, koji će morati da plati 12 hiljada evra. Marko je u ovom timu još od 2022. godine, a ugovor mu ističe u ljeto 2027. godine. Kako su do kraja sezone ostale još samo tri utakmice, kazna će se prenijeti i na sljedeću.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!