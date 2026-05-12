Sahranjen Vladimir Cvetković: Terzić, Vučić, Mijat, Zeka i drugi došli da se oproste od legende

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Vladimir Cvetković sahranjen je danas u porodičnoj grobnici, uz prisustvo stotina prijatelja i poznanika koji su se oprostili od legende.

Sahranjen Vladimir Cvetković Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Vladimir Cvetković sahranjen je danas u 14 časova u porodičnoj grobnici na Novom groblju, prema želji svoje porodice i najbližih. Stotine prijatelja, saradnika i poznanika došlo je da se oprosti od legendarnog Cveleta koji je preminuo prošle nedjelje, odnosno na Đurđevdan u 85. godini.

Osim javnih ličnosti iz svijeta politike, kulture i biznisa, na sahrani su prisustvovali predstavnici FK Crvena zvezda i KK Crvena zvezda, kao i brojni prijatelji i "rivali" iz Partizana, s kojima je Vladimir Cvetković gajio dobar odnos.

Vidjeli smo tako recimo Zvezdana Terzića, Željka Drčelića, Zorana Avramovića, Marka Kešelja, Branka Radujka, Žarka Zečevića, Predraga Mijatovića, Aleksandra Vučića, Gordana Petrića, Dragana Džajića, Vladimira Petrovića Pižona, Dragišu Binića, Branka Kovačevića, Mirka Pavlovića, Dragišu Vučinića, Zorana Timića Timu, Vladimira Šaviju, Sandru Sremčević, Predraga Danilovića, Mlađana Šilobada, Nebojšu Čovića, Dejana Tomaševića, Mitra Mrkelu, Marka Marina, Nikolu Nikodijevića, Zorana Gajića, Zorana Filipovića i mnoge druge.

Prije opela i sahrane, danas je u Medija centru stadiona "Rajko Mitić" održana komemoracija u Cveletovu čast i čuli smo dirljive govore koje su sigurno još jednom Cveletovoj porodici pokazale koliko je bio voljen.

Tagovi

