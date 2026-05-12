Ne jedan, već dvojica Izraelaca dolaze u Crvenu zvezdu?

Crvena zvezda želi da dovede dvojicu Izraelaca - Mohameda Abu Fanija i Stava Turijela.

Izvor: AP Photo/Thanassis Stavrakis/Shaul Greenfield / Zuma Press / Profimedia

Izraelski mediji najavljuju da Crvena zvezda dovodi dvojicu tamošnjih igrača - vezistu Ferencvaroša Mohameda Abu Fanija (28), kao i krilo Hapoela iz Tel Aviva, Stava Turijela (25).

Poznato je bilo da je sve bliža nova saradnja Abu Fanija i Dejana Stankovića, trenera Zvezde koji ga je vodio i u Mađarskoj. Međutim, izraelski portal "Sport 5" objavio je u toku ove večeri da dolazi i Stav Turijel, koji je tokom ove sezone bio na pragu odlaska u američki MLS, ali je ostao kod kuće, uz klazulu da može da ode u inostranstvo za 2 miliona evra. U međuvremenu je potpisao novi ugovor i Izraelci tvrde da u njemu nema "izlazne klauzule".

Stav Turijel je krilni lijevonogi napadač, a ove sezone je postigao 13 golova i šest namjestio. Ponikao je u Hapoelu iz Tel Aviva, u čiji prvi tim se probio gradeći karijeru u drugim timovima, Makabiju iz Jafe, Ašdodu i Hapoel Kfar Sabi. U Hapoel Tel Aviv došao je 2024. i prošle sezone je pomogao ekipi da se vrati u najviši rang iz druge lige.

Mohamed Abu Fani pred potpisom za Zvezdu

Ranije u toku večeri, praktično je potvrđeno da vezista Ferencvaroša Mohamed Abu Fani (28) stiže u Crvenu zvezdu. Isti izvor, izraelski portal "Sport 5", naveo je da će prvak Srbije platiti obeštećenje između milion i 1,5 miliona evra, a Izraelac će imati godišnju platu od 750.000 evra. To je za 200.000 više nego što je zarađivao u Budimpešti, gdje je igrao za Ferencvaroš od 2023, kada mu je trener bio Dejan Stanković. Njih dvojica od ovog ljeta sarađivaće i na "Marakani", gdje će srpski stručnjak pokušati da prvi put uvede crveno-bijele u Ligu šampiona.

Da je transfer pred ozvaničenjem Izraelci potvrđuju i ilustracijom teksta, na kojoj su Abu Faniju "obukli" dres Crvene zvezde.

(MONDO)