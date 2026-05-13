Prijavljen na minimalac, a plata mu pet miliona evra: UEFA kaznila Fenerbahče zbog prevare

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
UEFA je kaznila Fenerbahče zbog manipulacija u finansijskom poslovanju, uključujući lažno prikazivanje plate turskog fudbalera Akturkoglua.

Turski klub Fenerbahče kažnjen je sa 10 miliona evra zbog "niza manipulacija i nepravilnosti u finansijskom poslovanju", saopštila je UEFA. Istraga je trajala inače mjesecima i utvrđeno je da ugovori nekoliko fudbalera i njihovog bivšeg fudbalera Žozea Murinja nisu bili sasvim čisti.

Fenerbahče je "muljao" sa Murinjovom platom, kao i sa ugovorima Milana Škrinjara i Dijega Karlosa, međutim najgori je slučaj turskog reprezentativca Kerema Akturkoglua.

O čemu se radi? Fenerbahče je prošlog ljeta doveo Akturkoglua iz Benfike za 22,5 miliona evra i dao mu je mnogo veći ugovor nego što je imao prije toga. Primjera radi, počeo je u Galatasaraju sa 110 hiljada evra, pa je to poraslno na 650 hiljada, zatim i na 1,4 miliona evra, da bi po prelasku u Benfiku dobio duplo više 2,8 miliona. Onda ga je Fenerbahče platio nevjerovatnih 5,2 miliona evra po sezoni (neto). Samo što to nije tako u papirima...

Kako bi doveo Akturkoglua, Fenerbahče je "prevario sistem" tako što je u ugovoru koji je poslat Fudbalskom savezu Turske zavedeno da zarađuje 35 evra (zakonski minimalac u turskom fudbalu).

Uslijedila je istraga koja je utvrdila da zapravo turski biznismen Hakan Safi sponzoriše dolazak Akturkoglua, što naravno nije dozvoljeno na način na koji je Fenerbahče pokušao da predstavi: "Pokriću troškove marketinških prava na lik i djelo, kao i menadžerske provizija, a za to ću platiti ukupno 35 miliona evra za četiri godine. Neka to bude moj poklon klubu", rekao je poznati preduzetnik i nekadašnji član Upravnog odbora Fenerbahčea. 

Dakle, Fenerbahče je krijavio Akturkoglua na platu od 420 evra godišnje, dok je ostatak ugovora u papirima zaveden samo kao "marketinška prava na lik i djelo" koja je plaćao preduzetnik - i u tom slučaju je porez manji (stvarna plata bi u tom slučaju bila 7 miliona evra za ovog igrača).

Na kraju, ovo "brljanje" će Fenerbahče koštati ogroman novac, odnosno oko 60 miliona evra će zapravo morati da plate za turskog reprezentativca.

