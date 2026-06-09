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Ispao iz lige, a košta 100 miliona evra: Za ovim fudbalerom poludjeli najbogatiji

Ispao iz lige, a košta 100 miliona evra: Za ovim fudbalerom poludjeli najbogatiji

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Mateuš Fernandeš, vezista Vest Hema, postao je meta najbogatijih klubova, a njegova cijena dostiže 100 miliona evra.

Mateuš Fernandeš vrijedi 100 miliona evra Izvor: Godfrey Pitt / imago sportfotodienst / Profimedia

Vest Hem nije uspio da ostane u Premijer ligi i u dramatičnoj završnici sezone "skliznuo" je u Čempionšip, a bez obzira na to - neki od njihovih fudbalera su i te kako na cijeni. To se prihe svega odnosi na portugalskog vezistu Mateuša Fernandeša za koga će se otimati najbogatiji klubovi svijeta ovog ljeta.

Vjerovali ili ne, Vest Hem ne planira da proda ovog fudbalera za manje od 100 miliona evra (85 miliona funti) i već je poslao direktnu poruku svim interesentima da ne dolaze sa manje novca.

Portugalac igra na mjestu centralnog veznog i u Vest Hem je stigao prošlog leta iz Sautemptona, takođe nakon što je njegov klub ispao u Čempionšip. Nije to spriječilo Sautempton da zaradi oko 50 miliona evra na ovom fudbaleru, a poslije još jedne sezone u kojoj je pao diviziju niže - njegova cijena je odjednom duplirana.

Radi se inače o fudbaleru koji je ponikao u Sportingu i koji je do sada odigrao samo jedan meč za reprezentaciju Portugala, odnosno ovog jleta neće biti dio njegovog tima na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.


Prošle sezone odigrao je 36 utakmica za Vest Hem u Premijer ligi i postigao tri gola, a ovog ljeta mogao bi u Junajted.

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Tagovi

fudbal Mateuš Fernandeš transferi

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