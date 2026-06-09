Englezi daju milione za bosansko čudo: Kradu ga Interu i Juventusu, da ga upare sa Srbima

Tarik Muharemović je na meti brojnih klubova, ali će na kraju izgleda zaigrati sa dva Srbina u Bornmutu.

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Svjetsko prvenstvo samo što nije počelo, a klubovi su se posvađali oko igrača Bosne i Hercegovine. Nakon sjajnih igara u Sasuolu, Tarik Muharemović je tražena roba, mada će vjerovatno tek poslije Mundijala odlučiti gdje ide.

Mladi 23-godišnji štoper rođen u Ljubljani vrlo brzo se preselio u Austriju i tu je u mlađim kategorijama promijenio nekoliko klubova prije debija za Volfsberger. Zatim je potpisao za Juventus, odakle je otišao u Sasuolo. Sada ga traže klubovi poput Intera, ali izgleda da ide u Premijer ligu.

Iako se pisalo da su "nerazuri" sve riješili oko njegovog dolaska, da Juventus želi da ga vrati, a Komo ne žali novac da ga kupi, izgleda da Muharemović ne ostaje u Italiji.

U Bornmutu sa Srbima

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Bornmut, koji je briljirao ove sezone u Premijer ligi i izborio je plasman u Ligu Evrope, sada će dati sve od sebe da ponudi dovoljno novca i upari Muharemovića sa Veljkom Milosavljevićem koga su doveli prošle godine.

Argentinac Markos Senesi je otišao u Totenhem i Muharemović bi bio direktna zamjena za njega. Osim Milosavljevića, tu su Bafode Dijakite, Džejms Hil i Matai Akimboni. Osim Milosavljevića, ako pređe u Bonrmut, Muharemović će igrati i sa prvim golmanom ekipe sa juga Engleske Đorđem Petrovićem.