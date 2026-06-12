Rade Bogdanović: "Pogledajte dobro Zlatka Dalića iz Hrvatske, pa onda pogledajte nas"

Rade Bogdanović analizira razlike između fudbalske kulture Hrvatske i Srbije pred Svjetsko prvenstvo. Šta to fali Srbiji?

Izvor: RTS/Screenshot

Bivši jugoslovenski fudbaler Rade Bogdanović već nekoliko godina izaziva pažnju svojim komentarima kao analitičar i ponovo je postao aktuelan pred početak Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi. Čuli smo od njega na RTS-u već kontroverzne stvari o Mesiju i Ronaldu, dok se nešto ranije prije toga "dohvatio" i fudbala na ovim prostorima.

Kao što je poznato, Hrvatska i Bosna i Hercegovina će učestvovati na ovogodišnjem Mundijalu i bez ikakve sumnje izazvaće veliku pažnju, a zašto Srbije nema? Rade Bogdanović dao je interesantnu analizu iz Istre.

"Hrvatska reprezentacija već godinama pravi vrhunske rezultate. Oni su, faktički, napravili i vječan rezultat, ušli su u fudbalsku vječnost. Nije lako biti drugi i dva puta treći na kugli zemaljskoj, gdje svi igraju fudbal. Međutim, ono što je interesantno, a to smo vidjeli na Simposaru Zlatka Dalića, aktuelnog selektora, Nenada Bjelicu, Zorana Zekića, Igora Bišćana, Joška Jeličića - vi vidite tu posvećenost, fudbalsku kulturu, pored one koju nose iz same kuće. Morate priznati da ste vidjeli nevjerovatnu skromnost njihovog selektora, koji je prosto stidljivo rekao da je bio drugi na svijetu", rekao je Rade Bogdanović za "Sportal" i nastavio je da ih hvali.

"Vidjeli ste njegova razmišljanja, njegove fudbalske postulate, porodične stavove, ono najosnovnije što jedan čovjek treba da ima, a pritom je još sportski radnik. Vidjeli ste to njihovo poštovanje prema ljudima koji su utemeljili hrvatski fudbal, od Zorislava Srebrića, generalnog sekretara, Vlatka Markovića. Vidjeli ste kako lijepo o njima pričaju i jednostavno vidite jednu jednu školu koja nije slučajno napravljena i koja nije slučajno u samom vrhu svjetskog fudbala."

Šta to Srbija nema?

Iz ovog odgovora naravno da se nameće - da li to fali Srbiji? Oko toga Rade Bogdanović nema dilemu:

"Reći ću iskreno - naravno da fali, bez obzira da li se neko ljutio ili ne ljutio, prihvatio to ili ne prihvatio. Vi ste vidjeli ovdje da je Milovan Rajevac, čovjek sa 72 godine, jedini koji je došao na ovaj Simposar. I ja koji sam, realno, tamo, neki analitičar, slijepo crijevo fudbalskih dešavanja na samom terenu i u organizaciji nekoj. To vam prosto govori koliko mi nismo zainteresovani da se družimo, da čujemo, da saslušamo nekog ko je u tom segmentu bolji od nas.

Eto, to je meni onako ovdje jedino što mi je nekako kvarilo raspoloženje zato što nema fudbalske Srbije prisutne u regionu, a region smo i mi", dodao je Bogdanović.

"Nismo zaslužili da odemo na Svjetsko"

Izvor: MN PRESS

Prema riječima Radeta Bogdanovića - Srbija nije "fudbalska zemlja" i nije zaslužila da se plasira na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi na kome ćemo inače vidjeti čak 48 reprezentacija.

"Da smo zaslužili, mi bismo otišli. Nismo zaslužili da odemo na Svjetsko prvenstvo, iako je meni jako žao zato što taj fudbal, on ujedinjuje. Neko je rekao na ovome Simposaru: 'Ako most veže dvije obale, onda fudbal spaja kontinente.' Lijepo bi bilo i zbog samih građana naše drage države, a bilo bi lijepo i zbog naše dijaspore da smo otišli da se takmičimo sa najboljima, ali nismo zaslužili jer smo radili sve da ne odemo", naglasio je Bogdanović podsjetivši na riječi koje je čuo:

"Ipak, uz maksimalan respekt prema svima, ali ipak nije Albanija reprezentacija koja je bolja od nas. A sami ste čuli ovdje na Simposaru kad je selektor hrvatske reprezentacije, a i svi treneri su rekli, da Srbija ima par izuzetno kvalitetnih igrača. Vidjeli ste i uzdah Zlatka Dalića kad je rekao 'znam, ali Vlahović i ostali igrači imaju jako velik kapacitet da igraju na Svjetskom prvenstvu', ali ono što je nama falilo to je organizacija. Na ovo posljednje Evropsko prvenstvo kad smo otišli, mi smo otišli kao reprezentacija u bermudama. Znate, a ipak je Srbija zemlja fudbala, najmnogoljudnija u regionu, ima jako veliku tradiciju i realno je bogata zemlja za region."