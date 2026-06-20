Bivši igrač Reala doživio infarkt pred kamerama!

Bivši fudbaler Real Madrida Fernando Gago održao je konferenciju za medije i poslije toga je doživio infarkt i završio u bolnici.

Izvor: Printscreen/X/apuntesports

Fernando Gago je doživio infakt poslije meča. Trenutno radi kao trener kluba Universidad de Čile i poslije utakmice je došao na konferenciju za medije. Dok je odgovarao na pitanja imao je neke bolne grimase na licu, ali je ustao i otišao normalno. Ubrzo poslije toga je završio u bolnici.

Ustanovljeno je da su to bili simptomi infarkta i da je nedugo poslije konferencije za medije preživio infakrt. Pojavile su se informacije i o hitnoj operaciji, ali je sve to njegov klub demantovao u saopštenju.

Fernando Gago sufrió un infarto y sus síntomas se empezaron a ver durante la conferencia de prensa de la U. De Chile. El DT tuvo que ser intervenido quirúrgicame de urgencia por problemas cardiovasculares.



:@bolavippic.twitter.com/M5Oq83pQPU — Federación Postera (@FedePostera)June 20, 2026

"Naš trener Fernando Gago je podvrgnut ozbiljnim kardiovaskularnim pregledima i neće biti na treninzima. Dobro se osjeća i sve to prate i naši ljekari", navodi se u saopštenju.

Snimak sa konferencije poslije meča i pobede protiv O'Higinsa (2:0) je brzo počeo da se širi po društvenim mrežama uz upozorenja svima koji osjete bilo kakve slične simptome da se obrate ljekaru.

Fernando Gago rođen je 10. aprila 1986. godine u Argentini i prošao je kroz mlađe kategorije Boke Juniors gdje je i počeo profesionalnu karijeru. Primijetio ga je Real Madrid i od 2007. do 2012. godine je defanzivni vezni fudbaler nosio dres slavnog španskog kluba. Onda je otišao u Romu na pozajmicu, pa u Valensiju. Poslije toga je bio godinu dana na pozajmici u Veležu pa se vratio u voljenu Boku i tamo igrao šest sezona (od 2013. do 2019. godine). Karijeru je završio u Velež Sarsfildu.

Za reprezentaciju Argentine igrao je 10 godina i upisao 61 nastup. Osvojio je sa njima Olimpijske igre u Pekingu 2008. godine, dok je na Svjetskom prvenstvu 2014. godine ekipa u finalu izgubila od Njemačke poslije produžetaka. Trenersku karijeru počeo je u Aldosiviju, pa je vodio Rasing, Gvadalaharu, Boku juniors, Neksaku i sada je u Čileu.

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