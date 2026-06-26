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Holandija samljela Tunis za sedam minuta: Bruka Afrikanaca na Mundijalu, "oranje" ide na megdan Maroku

Holandija samljela Tunis za sedam minuta: Bruka Afrikanaca na Mundijalu, "oranje" ide na megdan Maroku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Holandija je savladala Tunis 3:1 (2:0) i tako ovjerila prvo mjesto u svojoj grupi.

Holandija pobijedila Tunis 3:1 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Uspio je Tunis da postigne gol u meču sa favorizovanom Holandijom, da ostavi najbolji utisak do sada na Mundijalu, ali je opet upisao poraz. Holandija je savladala tim iz Sjeverne Afrike 3:1 (2:0).

Tako je u grupi Holandija završila kao prva i uspjela je da izbjegne Brazil u šesnaestini finala. Sa Brazilom će igrati tim Japana, dok će "oranje" ukrstiti koplja sa odličnim Marokom u nokaut fazi takmičenja.

Holanđani su sve ovdje završili za sedam minuta pošto su postigli gol u trećem minutu za 1:0 kada je Škiri poslao loptu u svoju mrežu. Nakon toga je Brajan Brobi u sedmom minutu poslije dodavanja Virdžila van Dajka povisio na 2:0. Na startu drugog dijela igre Masturi je na dodavanje Mežbrija dao gol za 2:1, a konačan rezultat postavio je u 62. minutu Van Heke na dodavanje Reindersa.

Holandija - Tunis
Izvor: YouTube/Arena sport

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Tagovi

Mundijal 2026 Holandija Tunis

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