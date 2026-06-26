Japan nije htio da izgubi da izbjegne Brazil: Ponovo se igrali fudbala sa Evropljanima i sebi napravili problem

Japan i Švedska odigrali su neriješeno 1:1 (0:0) na Svjetskom prvenstvu i tako su prošli dalje.

Izvor: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ne može niko da pobijedi Japan! Nakon što je azijska ekipa odigrala sjajnih 2:2 sa Holandijom na startu Svjetskog prvenstva, sada su remizirali sa Švedskom 1:1 (0:0) što im je donijelo drugo mjesto u ovoj grupi. Sa druge strane Švedska je sa četiri boda trećeplasirana i ima gol razliku 7:7 pa je prošla dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa.

Japan se doduše nije usrećio sa protivnikom u narednoj fazi pošto će igrati protiv Brazila, dok će Šveđani kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa saznati svog rivala u narednih nekoliko dana. Za sada se zna da će to biti Njemačka ili pobjednik meča Francuska - Norveška.

Japan Švedska Izvor: YouTube/Arena sport

Poslije poluvremena u kome nije bilo golova, Daizen Maeda je na asistenciju Ricu Doana pogodio u 56. minutu, ali je onda Entoni Elanga uspio da izjednači na dodavanje Entonija Elange šest minuta kasnije.

Na ovom meču nastup na Mundijalu upisao je i 39. godišnji Juto Nagatomo koji je zamijenio Nakamuru u 75. minutu utakmice, dok su poslije meča igrači Japana istakli dres svog kapitena Enda koji je zbog povrede nekoliko dana pred početak turnira završio reprezentativnu karijeru.