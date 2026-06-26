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Najgori meč Mundijala, pa haos u 93. minutu: Paragvaj i Australija režirali dramu u posljednjim sekundama

Najgori meč Mundijala, pa haos u 93. minutu: Paragvaj i Australija režirali dramu u posljednjim sekundama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Paragvaj i Australija odigrali su neriješeno bez golova na Mundijalu, mada se baš dobro zakuvalo u samom finišu meča.

Paragvaj i Australija odigrali 0:0 Izvor: Bob Kupbens / Zuma Press / Profimedia

Igralo se 90 minuta, a malo toga se vidjelo na meču Paragvaja i Australije. Na kraju se ovaj meč na Svjetskom prvenstvu završio sa 0:0 (0:0) i tako je Australija prošla dalje kao druga u svojoj grupi iza SAD, dok Paragvaj čeka.

Ipak, mogao je Paragvaj u 93. minutu u utakmici bez šansi da pobijedi, ali je Maurisio šutnuo, a golman Australije Bič je zaustavio ovaj udarac i spriječio senzaciju. Nakon toga u narednom napadu Ajdin Hrustić je dodao do Jengija za šansu za Australiju, ali mreže su mirovale. 

Za sada je južnoamerička selekcija četvrta među trećeplasiranima iza Švedske, Ekvadora i Bosne i Hercegovine. Ispred su selekcije Škotske i Južne Koreje koje imaju po tri boda iz sva tri odigrana meča, a kada Senegal i Irak odigraju svoj meč neka od ekipa iz ove grupe imaće tri boda i ostaće iza Paragvajaca. To znači da ovaj tim čeka samo još jednu ekipu od koje treba da bude bolji kako bi i zvanično prošao dalje.

Što se tiče Australije, ona ide dalje kao drugoplasirana iz ove grupe sa četiri boda, ali sa boljom gol-razlikom od Paragvajaca. Prvoplasirana Amerika ide na duel sa Bosnom i Hercegovinom, kao što su igrači BIH i priželjkivali. Australija ide na drugoplasiranog iz grupe gde su Iran, Egipat, Belgija i Novi Zeland. 

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Tagovi

Mundijal 2026 Paragvaj Australija

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