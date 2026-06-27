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Drama na SP: Slomljeno srce Irancima, poništen gol za prolaz u 90+3' minutu

Drama na SP: Slomljeno srce Irancima, poništen gol za prolaz u 90+3' minutu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Reprezentacija Irana u dubokoj sudijskoj nadoknadi postigla gol protiv Egipta za prolaz, ali je poništen zbog ofsajda

Iranu poništen gol u nadoknadi zbog ofsajda Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

Egipat i Iran odigrali su nerešeno u Sijetlu (1:1), čime Egipćani sigurno prolaze grupu kraj prvoplasirane Belgije, koja je razbila Novi Zeland u Vankuveru (5:1).

Iranci su u 90+3' minutu postigli gol za pobjedu 2:1 koji bi ih vodio sigurno u sljedeću fazu, ali ga je sudijski tim poljskog arbitra Simona Marčinjaka poništio zbog ofsajda. Iranci su i poslije toga pogodili prečku, ali im se nije dalo da još jednom savladaju egipatskog golmana.

Na taj način, Iran je završio grupnu fazu sa tri boda i bez ijednog poraza, ali i bez obezbjeđenog plasmana sa tri boda, jer je malo vjerovatno da će taj učinak biti dovoljan za prolaz uz Egipat i probuđenu Belgiju, kojoj su pobjedu 5:1 donijeli Leandro Trosar, Kevin De Brujne, Romelu Lukaku i Aleksis Salemakers.



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