Drama na SP: Slomljeno srce Irancima, poništen gol za prolaz u 90+3' minutu

Reprezentacija Irana u dubokoj sudijskoj nadoknadi postigla gol protiv Egipta za prolaz, ali je poništen zbog ofsajda

Izvor: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

Egipat i Iran odigrali su nerešeno u Sijetlu (1:1), čime Egipćani sigurno prolaze grupu kraj prvoplasirane Belgije, koja je razbila Novi Zeland u Vankuveru (5:1).

Iranci su u 90+3' minutu postigli gol za pobjedu 2:1 koji bi ih vodio sigurno u sljedeću fazu, ali ga je sudijski tim poljskog arbitra Simona Marčinjaka poništio zbog ofsajda. Iranci su i poslije toga pogodili prečku, ali im se nije dalo da još jednom savladaju egipatskog golmana.

Na taj način, Iran je završio grupnu fazu sa tri boda i bez ijednog poraza, ali i bez obezbjeđenog plasmana sa tri boda, jer je malo vjerovatno da će taj učinak biti dovoljan za prolaz uz Egipat i probuđenu Belgiju, kojoj su pobjedu 5:1 donijeli Leandro Trosar, Kevin De Brujne, Romelu Lukaku i Aleksis Salemakers.



