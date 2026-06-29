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Miloš Gigović sudi kvalifikacije Konferencijske lige

Miloš Gigović sudi kvalifikacije Konferencijske lige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbalski sudija Miloš Gigović iz Gradiške delegiran je od strane UEFA za glavnog arbitra susreta prvog kola kvalifikacija Konferencijske lige, u kojem se sastaju Marsakslok sa Malte i jermenski Pjunik.

Miloš Gigović sudi kvalifikacije Konferencijske lige Izvor: Mondo/Slaven Petković

Poslije Luke Bilbije, koji će dijeliti pravdu u kvalifikacijama za Ligu šampiona, priznanje i za Miloša Gigovića.

Gigoviću će na Malti pomagati Amir Kadić iz Sarajeva i Brčak Damir Lazić, dok je povjerenje za ulogu četvrtog arbitra dobio sarajevski arbitar Amin Efendić.

Ovaj evropski duel na programu je 9. jula, a početak utakmice zakazan je za 19 sati.

(MONDO)

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Tagovi

Miloš Gigović Konferencijska liga

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