Otpao još jedan košarkaš "zmajeva": Edin Atić propušta utakmicu sa Srbijom

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 časova u Beogradu igra susret šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv selekcije Srbije.
Selektor "zmajeva" Dario Đerđa na raspolaganju neće imati Edina Atića, koji je doputovao sa ekipom, ali zbog povrede (istegnuće aduktora) nije u mogućnosti da nastupi.
Roster bh. tima za večerašnju utakmicu čine igrači: Amar Alibegović, Adin Vrabac, Eman Šertović, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza.
"Zmajevi" su svjesni uloge autsajdera protiv jedne od najboljih reprezentacija Evrope, ali takođe poručuju kako neće na parket istrčati s bijelom zastavom.
"Neće biti lagana utakmica. Srbija je jedna od najjačih ekipa u Evropi, ali mi ćemo dati sve od sebe i pokušati ostvariti pobjedu", rekao je Pjanić, a prenio zvanični sajt KS BiH.
Meč između Srbije i BiH igra se u dvorani "Pionir" u 20 sati, uz direktan TV prenos na kanalu Arena Sport 1 Premium.
(MONDO)