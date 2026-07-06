PREMIJER LIGA BiH: Borac u odbranu titule kreće od Veleža, evo kad se igra banjalučki derbi sa BSK-om

U ponedjeljak je u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održano službeno izvlačenje takmičarskih brojeva za novu sezonu Premijer lige BiH (2026/27).

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Voljom žrijeba, već od prvog kola očekuju nas izuzetno zanimljivi dueli, a u centru pažnje je aktuelni šampion - banjalučki Borac, koji će u odbranu trona krenuti sa Gradskog stadiona, gdje će u prvom kolu ugostiti mostarski Velež.

Dueli crveno-plavih i "rođenih" uvijek sa sobom nose posebnu tenziju i rivalstvo, pa nema sumnje da nas na samom startu sezone očekuje pravi spektakl u Banjaluci.

Ono što je posebno zanimljivo za navijače Borca jeste izuzetno dinamičan raspored na samom početku. Već u 2. kolu šampion BiH gostuje u Doboju kod Sloge, dok će u 5. i 6. kolu igrati dva velika derbija uzastopno - prvo u Banjaluci protiv Željezničara, a potom na gostovanju na "Koševu" protiv Sarajeva.

Takođe, po prvi put u Premijer ligi BiH će u okviru devetog kola odigrati i gradski derbi protiv BSK-a, što će biti meč za istorijske almanahe.

Prethodnih sezona vjerovatno najveći derbi prvenstva BiH između Borca i Zrinjskog biće odigran u okviru sedmog kola u Banjaluci.

Sarajevski gradski derbi na rasporedu je već u drugom kolu na "Grbavici", dok je revanš zakazan u 11. kolu na "Koševu". S druge strane, prvi ovosezonski derbi Mostara između Zrinjskog i Veleža biće odigran u 8. kolu "Pod Bijelim brijegom".

No vratimo se uvodnoj rundi šampionata BiH, koja će donijeti još nekoliko fantastičnih okršaja - Sarajevo će na svom terenu dočekati Radnik iz Bijeljine, dok će mostarski Zrinjski ugostiti zenički Čelik, čiji navijači šest sezona nisu obilazili premijerligaške stadione.

Nova sezona nesumnjivo obećava borbu do samog kraja, kako za evropske pozicije, tako i za opstanak, a sudeći prema rasporedu – uzbuđenja kreću od prvog minuta prvog kola koje je na rasporedu 8. avgusta.

Podsjetimo, igraće se ukupno 36 kola (četverokružni sistem), a nakon što se odigra prvi dio (devet utakmica), isti parovi će odigrati utakmice od 10. kola do 18. kola, s tim što će biti zamijenjena domaćinstva. Parovi od 19. do 36. kola su identični parovima od 1. do 18. kola.

Pročitajte sve parove u predstojećoj sezoni.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

PREMIJER LIGA BiH

1. kolo

Željezničar - BSK

Sarajevo - Radnik

Zrinjski - Čelik

Široki Brijeg - Sloga Meridian

Borac - Velež

2. kolo

BSK - Velež

Sloga Meridian - Borac

Čelik - Široki Brijeg

Radnik - Zrinjski

Željezničar - Sarajevo

3. kolo

Sarajevo - BSK

Zrinjski - Željezničar

Široki Brijeg - Radnik

Borac - Čelik

Velež - Sloga Meridian

4. kolo

BSK - Sloga Meridian

Čelik - Velež

Radnik - Borac

Željezničar - Široki Brijeg

Sarajevo - Zrinjski

5. kolo

Zrinjski - BSK

Široki Brijeg - Sarajevo

Borac - Željezničar

Velež - Radnik

Sloga Meridian - Čelik

6. kolo

BSK - Čelik

Radnik - Sloga Meridian

Željezničar - Velež

Sarajevo - Borac

Zrinjski -Široki Brijeg

7. kolo

Široki Brijeg - BSK

Borac - Zrinjski

Velež - Sarajevo

Sloga Meridian - Željezničar

Čelik - Radnik

8. kolo

BSK - Radnik

Željezničar - Čelik

Sarajevo - Sloga Meridian

Zrinjski - Velež

Široki Brijeg - Borac

9. kolo

Borac - BSK

Velež - Široki Brijeg

Sloga Meridian - Zrinjski

Čelik - Sarajevo

Radnik - Željezničar

10. kolo

BSK - Željezničar

Radnik - Sarajevo

Čelik - Zrinjski

Sloga Meridian - Široki Brijeg

Velež - Borac

11. kolo

Velež - BSK

Borac - Sloga Meridian

Široki Brijeg - Čelik

Zrinjski - Radnik

Sarajevo - Željezničar

12. kolo

BSK - Sarajevo

Željezničar - Zrinjski

Radnik - Široki Brijeg

Čelik - Borac

Sloga Meridian - Velež

13. kolo

Sloga Meridian -BSK

Velež - Čelik

Borac - Radnik

Široki Brijeg - Željezničar

Zrinjski - Sarajevo

14. kolo

BSK - Zrinjski

Sarajevo - Široki Brijeg

Željezničar - Borac

Radnik - Velež

Čelik - Sloga Meridian

15. kolo

Čelik - BSK

Sloga Meridian - Radnik

Velež - Željezničar

Borac - Sarajevo

Široki Brijeg - Zrinjski

16. kolo

BSK - Široki Brijeg

Zrinjski - Borac

Sarajevo - Velež

Željezničar - Sloga Meridian

Radnik - Čelik

17. kolo

Radnik - BSK

Čelik - Željezničar

Sloga Meridian - Sarajevo

Velež - Zrinjski

Borac - Široki Brijeg

18. kolo

BSK - Borac

Široki Brijeg - Velež

Zrinjski - Sloga Meridian

Sarajevo - Čelik

Željezničar - Radnik

(MONDO)