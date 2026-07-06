PREMIJER LIGA BiH: Borac u odbranu titule kreće od Veleža, evo kad se igra banjalučki derbi sa BSK-om

U ponedjeljak je u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održano službeno izvlačenje takmičarskih brojeva za novu sezonu Premijer lige BiH (2026/27).
Voljom žrijeba, već od prvog kola očekuju nas izuzetno zanimljivi dueli, a u centru pažnje je aktuelni šampion - banjalučki Borac, koji će u odbranu trona krenuti sa Gradskog stadiona, gdje će u prvom kolu ugostiti mostarski Velež.
Dueli crveno-plavih i "rođenih" uvijek sa sobom nose posebnu tenziju i rivalstvo, pa nema sumnje da nas na samom startu sezone očekuje pravi spektakl u Banjaluci.
Ono što je posebno zanimljivo za navijače Borca jeste izuzetno dinamičan raspored na samom početku. Već u 2. kolu šampion BiH gostuje u Doboju kod Sloge, dok će u 5. i 6. kolu igrati dva velika derbija uzastopno - prvo u Banjaluci protiv Željezničara, a potom na gostovanju na "Koševu" protiv Sarajeva.
Takođe, po prvi put u Premijer ligi BiH će u okviru devetog kola odigrati i gradski derbi protiv BSK-a, što će biti meč za istorijske almanahe.
Prethodnih sezona vjerovatno najveći derbi prvenstva BiH između Borca i Zrinjskog biće odigran u okviru sedmog kola u Banjaluci.
Sarajevski gradski derbi na rasporedu je već u drugom kolu na "Grbavici", dok je revanš zakazan u 11. kolu na "Koševu". S druge strane, prvi ovosezonski derbi Mostara između Zrinjskog i Veleža biće odigran u 8. kolu "Pod Bijelim brijegom".
No vratimo se uvodnoj rundi šampionata BiH, koja će donijeti još nekoliko fantastičnih okršaja - Sarajevo će na svom terenu dočekati Radnik iz Bijeljine, dok će mostarski Zrinjski ugostiti zenički Čelik, čiji navijači šest sezona nisu obilazili premijerligaške stadione.
Nova sezona nesumnjivo obećava borbu do samog kraja, kako za evropske pozicije, tako i za opstanak, a sudeći prema rasporedu – uzbuđenja kreću od prvog minuta prvog kola koje je na rasporedu 8. avgusta.
Podsjetimo, igraće se ukupno 36 kola (četverokružni sistem), a nakon što se odigra prvi dio (devet utakmica), isti parovi će odigrati utakmice od 10. kola do 18. kola, s tim što će biti zamijenjena domaćinstva. Parovi od 19. do 36. kola su identični parovima od 1. do 18. kola.
Pročitajte sve parove u predstojećoj sezoni.Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić
PREMIJER LIGA BiH
1. kolo
Željezničar - BSK
Sarajevo - Radnik
Zrinjski - Čelik
Široki Brijeg - Sloga Meridian
Borac - Velež
2. kolo
BSK - Velež
Sloga Meridian - Borac
Čelik - Široki Brijeg
Radnik - Zrinjski
Željezničar - Sarajevo
3. kolo
Sarajevo - BSK
Zrinjski - Željezničar
Široki Brijeg - Radnik
Borac - Čelik
Velež - Sloga Meridian
4. kolo
BSK - Sloga Meridian
Čelik - Velež
Radnik - Borac
Željezničar - Široki Brijeg
Sarajevo - Zrinjski
5. kolo
Zrinjski - BSK
Široki Brijeg - Sarajevo
Borac - Željezničar
Velež - Radnik
Sloga Meridian - Čelik
6. kolo
BSK - Čelik
Radnik - Sloga Meridian
Željezničar - Velež
Sarajevo - Borac
Zrinjski -Široki Brijeg
7. kolo
Široki Brijeg - BSK
Borac - Zrinjski
Velež - Sarajevo
Sloga Meridian - Željezničar
Čelik - Radnik
8. kolo
BSK - Radnik
Željezničar - Čelik
Sarajevo - Sloga Meridian
Zrinjski - Velež
Široki Brijeg - Borac
9. kolo
Borac - BSK
Velež - Široki Brijeg
Sloga Meridian - Zrinjski
Čelik - Sarajevo
Radnik - Željezničar
10. kolo
BSK - Željezničar
Radnik - Sarajevo
Čelik - Zrinjski
Sloga Meridian - Široki Brijeg
Velež - Borac
11. kolo
Velež - BSK
Borac - Sloga Meridian
Široki Brijeg - Čelik
Zrinjski - Radnik
Sarajevo - Željezničar
12. kolo
BSK - Sarajevo
Željezničar - Zrinjski
Radnik - Široki Brijeg
Čelik - Borac
Sloga Meridian - Velež
13. kolo
Sloga Meridian -BSK
Velež - Čelik
Borac - Radnik
Široki Brijeg - Željezničar
Zrinjski - Sarajevo
14. kolo
BSK - Zrinjski
Sarajevo - Široki Brijeg
Željezničar - Borac
Radnik - Velež
Čelik - Sloga Meridian
15. kolo
Čelik - BSK
Sloga Meridian - Radnik
Velež - Željezničar
Borac - Sarajevo
Široki Brijeg - Zrinjski
16. kolo
BSK - Široki Brijeg
Zrinjski - Borac
Sarajevo - Velež
Željezničar - Sloga Meridian
Radnik - Čelik
17. kolo
Radnik - BSK
Čelik - Željezničar
Sloga Meridian - Sarajevo
Velež - Zrinjski
Borac - Široki Brijeg
18. kolo
BSK - Borac
Široki Brijeg - Velež
Zrinjski - Sloga Meridian
Sarajevo - Čelik
Željezničar - Radnik
(MONDO)