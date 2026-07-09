Od Mesija do projektila od 132 km/h: Statistika Mundijala koja će vas iznenaditi

Mundijal 2026 ostaće upamćen i po nekoliko rekorda koji su postavljeni, a lideri su naravno Kilijan Mbape, Erling Haland i Lionel Mesi

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Svjetsko prvenstvo ulazi u najzanimljiviji trenutak takmičenja. Završnica je iza ćoška, a već sad se polako sumiraju utisci, dok čekamo prve četvrtfinalne mečeve. Ono što posebno privlači pažnju je činjenica da su mnogi rekordi oboreni, kako oni na terenu, vezani za igru i golove, tako i oni koji su vezani za publiku. Ispred svih - naravno - ističu se reprezentativac Francuske Kilijan Mbape i zvijezda Mundijala Erling Haland, ali ispred njih je, ipak, legendarni Lionel Mesi.

Ako krenemo od najopštijeg pojma - društvenih mreža - zabilježena je brojka od 20 milijardi video pregleda. Ako bismo bili malo određeniji i prešli na rekorde vezane za stadione, procijenjeno je da je dosad svaku od utakmica prosječno gledalo 65.204 navijača, što je oko 6,25 miliona publike. Najveća posjeta bila je zabilježena u Meksiko Sitiju na stadionu Asteka, gdje je na pet mečeva bilo više od 404 hiljade navijača.

Najefikasnija reprezentacija do sada je Argentina sa 14 postignutih golova, a upravo su "gaučosi" ispisali i novu stranicu istorije. Pobjedonosni pogodak Enca Fernandeza protiv Egipta bio je jubilarni 3000. gol na svjetskim prvenstvima. U trci za najboljeg strijelca turnira vodi Lionel Mesi sa osam pogodaka, dok Kilijan Mbape i Erling Haland imaju po sedam. Prvi put u istoriji Mundijala dogodilo se da čak trojica fudbalera na jednom turniru postignu najmanje sedam golova.

Mesi je zahvaljujući tom učinku izbio na prvo mjesto vječne liste strijelaca svjetskih prvenstava sa ukupno 21 golom. Mbape mu je odmah iza leđa sa 19, ali je Francuz postavio novi rekord po broju pogodaka u nokaut fazi, pošto je čak 11 puta zatresao mrežu u eliminacionim utakmicama. I ne samo to - najbrži sprint na turniru je imao upravo Kilijan Mbape koji je u jednom trenutku razvio brzinu od nevjerovatnih 37,6 kilometara na sat.

Kada je riječ o fizičkoj spremi igrača, Belgijanac Juri Tilemans prednjači sa ukupno pretrčanih 61,8 kilometara tokom turnira. Njegov saigrač Timoti Kastanj postavio je rekord po pretrčanoj kilometraži na jednoj utakmici, pošto je protivnika nadtrčao sa čak 16,29 kilometara. Jedan od najupečatljivijih detalja viđen je i kada je Pape Gej iz Senegala uputio snažan udarac koji je dostigao brzinu od nevjerovatnih 131,9 kilometara na čas, što je za sada najjači šut na prvenstvu.

Borba za trofej sada je svedena na osam reprezentacija. Četiri selekcije već su osvajale titulu svjetskog prvaka - Argentina, Engleska, Francuska i Španija - dok su preostali učesnici završnice priredili velika iznenađenja. Maroko je postao prva afrička reprezentacija koja je dva puta stigla do četvrtfinala Mundijala. Norveška je prvi put u istoriji među osam najboljih na svijetu, dok je Švajcarska taj uspjeh ostvarila prvi put još od Svjetskog prvenstva 1954. godine.

Turnir je bio izuzetno intenzivan i kada je riječ o disciplini. Sudije su do sada pokazale 259 žutih i 14 crvenih kartona, dok su selektori maksimalno iskoristili mogućnost većeg broja izmjena. Od ukupno 1.248 prijavljenih fudbalera, čak 1.029 dobilo je priliku da zaigra, uz prosjek od 4,77 izmjena po utakmici.