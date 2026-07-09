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Čim istrči protiv Maroka, postaće legenda: Kilijan Mbape ruši rekord star 44 godine

Čim istrči protiv Maroka, postaće legenda: Kilijan Mbape ruši rekord star 44 godine

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kilijan Mbape će po izlasku na teren u meču Francuske i Maroka i zvanično postati najmađi fudbaler koji je odigrao 20 mečeva na Mundijalu.

kilijan mbape postavio rekord odigrao 20 meceva na mundijalu Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Utakmica Francuske i Maroka (četvrtak u 22 sata) biće prvi meč četvrtfinala Mundijala 2026. U tom susretu Kilijan Mbape će zvanično postaviti rekord i postati najmlađi fudbaler koji je odigrao 20 utakmica na Svjetskom prvenstvu.

Mbape trenutno broji 27 godina i 201 dan i tako je pretekao dosadašnjeg rekordera Vlasislava Žmudu. Poljak je na tron zasjeo davne 1982, kad je imao 28 godina i 34 dana. Sada će na vrhu liste doći do rotacija, a šanse da će neko ponoviti uspjeh Kilijana Mbapea su veoma male.

Kada se pogledaju brojke koje Kilijan Mbape ostvaruje na svjetskim prvenstvima, jasno je zašto ga mnogi već sada svrstavaju među najveće fudbalere svoje generacije. Iako ima svega 27 godina, napadač Real Madrida već godinama je lider reprezentacije Francuske i igrač od kojeg zavisi gotovo svaki veliki rezultat "trikolora".

Njegov uspon počeo je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine. Tada je kao tinejdžer predvodio Francusku do titule prvaka svijeta i praktično preko noći postao jedna od najvećih zvijezda svjetskog fudbala.

Četiri godine kasnije u Kataru odigrao je finale koje će ostati upamćeno kao jedno od najboljih u istoriji ovog sporta. Het-trikom protiv Argentine gotovo sam je držao Francusku u životu, ali ni njegova nestvarna partija nije bila dovoljna da "trikolori" sačuvaju titulu, pošto su poslije izvođenja penala morali da priznaju poraz.

Na aktuelnom Svjetskom prvenstvu Mbape je nastavio u istom ritmu. Već je postigao sedam golova i ponovo predvodi Francusku u borbi za novu svjetsku krunu, potvrđujući da je jedan od rijetkih igrača koji na najvećim takmičenjima igra najbolje kada je to najpotrebnije.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Kilijan Mbape Mundijal 2026

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