logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fudbalski savez Srbije odabrao novog šefa sudija: Belgijanac naslijedio Domenika Mesinu

Fudbalski savez Srbije odabrao novog šefa sudija: Belgijanac naslijedio Domenika Mesinu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Poslije Domenika Mesine za šefa sudija u FSS odabran je nekadašnji arbitar Frank de Bleker

frank de bleker sef sudija fss Izvor: YORICK JANSENS / AFP / Profimedia

Domeniko Mesina je poslije godinu dana otišao iz Fudbalskog saveza Srbije i već mu je pronađena zamjena. Novi prvi čovjek Sudijske komisije FSS biće nekadašnji belgijski arbitar - Frank de Bleker.

Takva odluka donijeta je na sastanku Izvršnog odbora FSS. Tamo su postojale dvije opcije, angažovanje belgijskog stručnjaka, što je zavisilo od ishoda usaglašavanja sa predstavnicima UEFA. Ili imenovanje domaćeg kadra gdje je prvi kandidat bio Dragomir Tanović što bi donijelo petočlani sastav strukturiran po regionalnom principu.

Frank de Blaker je 1. jula napunio 60. godine i na listi FIFA sudija bio je od 1998. do 2012. godine. Počeo je karijeru u domovini i sudio u belgijskoj ligi od 1994. godine.

Ima veliko iskustvo, dijelio je pravdu na mnogim mečevima Lige šampiona, bio je arbitar i na Svjetskim prvenstvima, a zanimljivo je da je sudio samo jedan meč Srbije i to je bila prijateljska utakmica 2003. godine kada je Njemačka pobijedila tada Srbiju i Crnu Goru sa 1:0.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:56
Izložba FSS
Izvor: FSS
Izvor: FSS

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Fudbalski savez Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC