Heroj Mundijala umro od posljedica fudbalske karijere: Više od 140.000 puta je udario loptu glavom

Porodica je na kraju na sudu dokazala da je Nobi Stajls preminuo od posljedica fudbalske karijere.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Otkako je 2020. godine preminuo legendarni reprerezentativac Engleske i fudbaler Mančester junajteda Nobi Stajls njegova porodica je vodila bitku i sada je i zvanično na sudu dokazala da je Stajls preminuo od poslkedica svoje fudbalske karijere.

Nobi Stajls je preminuo sa 78 godina nakon što se godinama borio sa demencijom koja je poprimila težak oblik na samom kraju, a sve to je uzrok čestih udaraca glavom na fudbalskom terenu.

Defanzivni vezista Mančester Junajteda, Midlzbroa i Prestona odigrao je 28 mečeva za Englesku i proslavio se kada je na Mundijalu 1966. koji je osvojio sa Engleskom neutralisao Euzebija u polufinalu protiv Portugala.

140.000 puta udario loptu glavom

Na kraju je dugogodišnja istraga utvrdila da je Nobi Stajls u toku karijere udario loptu glavom preko 140.000 puta i ekspertski nalazi analiza njegovog mozga pronašli su da je bolovao od više teških bolesti. Imao je Alchajmerovu bolest, kao i hroničnu traumatsku encelopatiju koju je izazvalo udaranje lopte glavom. Neuropatolog dr Danijel Du Plesis je svjedočio o tome na sudu.

"Vrlo sam siguran da je udaranje lopte glavom toliko puta izazvalo hroničnu traumatsku encelopatiju", rekao je priznati stručnjak.

Nobi Stajls je igrao više od 400 utakmica za Mančester junajted, a 28 puta za Englesku i dao je jedan gol. Preminuo je u staračkom domu vezan za krevet 30. oktobra 2020. godine, a od 2024. njegova porodica se borila da na sudu dokaže da je preminuo između ostalog i zbog posljedica povreda i trauma stečenih tokom igranja fudbala.

"Moj otac je bio jako skroman, samo se ispostavilo da je mnogo toga postigao. Nikada ga to nije promijenilo. Da ste mu ušli u kuću nikada ne biste primijetili da je fudbaler. Bio je porodičan čovjek, fudbal je ostavljao ispred vrata. Porodica mu je bila prioritet", rekao je njegov sin Džon.

On je naglasio da je gledao svog oca tokom igračkih dana i da je prema njegovoj procjeni udarao loptu glavom 40 puta dnevno, pet dana nedeljno u karijeri koja je trajala 17 godina, što čini "najmanje 136.000 udaraca glavom". Takođe tadašnje lopte su bile znatno teže nego ove sa kojima se sada igra fudbal. Nobi Stajls je još tokom karijere počeo da zaboravlja stvari, a u starosti je postao uplašen.

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